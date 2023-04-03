Вирощування моркви: основні правила, на які потрібно звернути увагу, щоб мати хороший урожай

Саме в квітні, коли температурний режим в Україні стає більш-менш стабільним, починають задумуватися про висівання моркви. Ця культура росте практично на кожній грядці. Щоб отримати хороший урожай потрібно знати секрети вирощування моркви. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Не варто висівати моркву на тих ділянках городу, де минулого року росли культури, які залишають після себе великі рослинні залишки (овочеві боби, пізня капуста, кукурудза).

Також потрібно звернути увагу на деякі рослини, які є поганими попередниками для цієї культури. Зокрема, фахівці не радять сіяти моркву там, де раніше росли петрушка, пастернак, кріп, селера, редиска або буряк. На попереднє місце помаранчевий овоч радять повертати не раніше ніж через 3-4 роки після збирання урожаю.

Де посадити моркву? Найкращими попередниками городники вважають картоплю, ранню капусту, цибулю, огірок та помідори.

Застій води і надто високий рівень вологості моркві не підходить. Вона віддає перевагу повітропроникним та пухким ґрунтам з нейтральною чи слабокислою реакцією. Якщо на вашій ділянці болотистий ґрунт, його рекомендують попередньо підживити, а вже після цього висівати моркву.

Морква вважається холодостійкою культурою, для проростання якої потрібно +9-15 градусів. Тому її найчастіше висівають в період від середини квітня до середини травня. Проте, навіть якщо будуть невеличкі нічні приморозки до -2 градусів, вони не нашкодять культурі. Після висівання перші сходи з'являються через 10-15 днів.

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