Вірші, чарівний, фольга — слова, в яких українці найчастіше помиляються з наголосом: перевір себе

Коли в слові є два або більше складів, то один з них вимовляємо з більшою силою й довготою, ніж інші, це називається наголосом. Українці часто наголошують ті чи ті слова не правильно, сумніваються, де у певному слові зробити акцент.

Розповідаємо, які помилки з наголосами найчастіше роблять українці під час розмови.

Як правильно наголошувати слова:

вІрші,

горошИна,

добУток,

прОділ,

чарівнИй,

ярмаркОвий,

близькИй,

вИсіти,

одинАдцять,

мілімЕтр,

перЕпис,

сільськогосподАрський,

привезтИ,

фОльга,

тризУб,

вимОга.

Читайте також: