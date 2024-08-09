Вірші, чарівний, фольга — слова, в яких українці найчастіше помиляються з наголосом: перевір себе

Як правильно наголошувати слова
Коли в слові є два або більше складів, то один з них вимовляємо з більшою силою й довготою, ніж інші, це називається наголосом. Українці часто наголошують ті чи ті слова не правильно, сумніваються, де у певному слові зробити акцент.
Розповідаємо, які помилки з наголосами найчастіше роблять українці під час розмови.
Як правильно наголошувати слова:
- вІрші,
- горошИна,
- добУток,
- прОділ,
- чарівнИй,
- ярмаркОвий,
- близькИй,
- вИсіти,
- одинАдцять,
- мілімЕтр,
- перЕпис,
- сільськогосподАрський,
- привезтИ,
- фОльга,
- тризУб,
- вимОга.
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