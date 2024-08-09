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Вірші, чарівний, фольга — слова, в яких українці найчастіше помиляються з наголосом: перевір себе

Вірші, чарівний, фольга — слова, в яких українці найчастіше помиляються з наголосом: перевір себе

Правильний наголос

Як правильно наголошувати слова

Коли в слові є два або більше складів, то один з них вимовляємо з більшою силою й довготою, ніж інші, це називається наголосом. Українці часто наголошують ті чи ті слова не правильно, сумніваються, де у певному слові зробити акцент.

Розповідаємо, які помилки з наголосами найчастіше роблять українці  під час розмови.

Як правильно наголошувати слова:

  • вІрші,
  • горошИна,
  • добУток,
  • прОділ,
  • чарівнИй,
  • ярмаркОвий,
  • близькИй,
  • вИсіти,
  • одинАдцять,
  • мілімЕтр,
  • перЕпис,
  • сільськогосподАрський,
  • привезтИ,
  • фОльга,
  • тризУб,
  • вимОга.

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