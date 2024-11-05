Вірусний бегемотик Му Денг спрогнозував результати виборів у США – фото

Вірусний бегемотик Му Денг із Таїланду зробив свої важливі прогнози щодо виборів у США. Так, карликова тваринка передбачила перемогу Дональда Трампа.

Про це пише Daily Star.

Му Денг – це дитинча карликового бегемота, що живе у відкритому зоопарку Таїланду Khao Kheow. Миле створіння за останні місяці підкорило Інтернет завдяки своїм витівкам і нахабній поведінці, що принесли йому вірусну популярність в Мережі.

Отримавши два кавунових торти на вибір, один з яких був вирізаний з іменем Трампа, а інший – з іменем Гарріс, Му Денг обрала торт Трампа.

Му Денг / Фото: Khao Kheow Open Zoo

Му Денг / Фото: Khao Kheow Open Zoo

Попри це, юзери переконані, що дія бегемотика насправді транслює "їж багатих", а не те, що саме він переможе: "Ми дивимося на це неправильно. Вона буквально з'їла Трампа. Вона каже: "Їжте багатих", "Це була неправильна інтерпретація. Му Денг намагається висловити приказку "їсти багатих", тобто з'їсти Дональда Трампа, що означає, що він хоче зняти його з президентських перегонів і підтримати Камалу Гарріс".

Однак інші погодилися з прогнозом Му Денг: "Кожен зараз морально зобов'язаний голосувати за Трампа; ви ж не хочете розчарувати Му Денг, чи не так?".

Нагадаємо, що Гарріс і Трамп кажуть про кінець війни в Україні. Вибори у США - визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України.

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