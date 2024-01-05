Вирвався з бідності та здійснив дитячу мрію: чоловік всього за рік зібрав 24 Land Cruiser (фото)

Американець, який виріс у Лівії, здійснив свою дитячу мрію про Toyota Land Cruiser. Ба більше, він зібрав цілу колекцію.

Про це пише Road and Track.

Чад Насір поділився, що дозволити собі позашляховики у його країні можуть "лише багаті бізнесмени, державні службовці та торговці наркотиками".

Коли він переїхав до США, він дав собі обіцянку: коли досягне успіху, він почне їх купувати. Трохи більше року тому Насір купив свій перший Land Cruiser. Нині йому належить 24 машини.

Насір зараз живе в Мічигані та володіє бізнесом Midnight Protective Films, що займається тонуванням скла вікон.

Чоловік зібрав колекцію з 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Неподалік на складі його колекція Land Cruiser чекає, коли до команди приєднається наступна автівка.

Його перші Land Cruiser, які він придбав 2021 року, були 2013-го та 2015-го років – один для себе та один для його батька. Після цього він розпочав полювання за класикою. Він знайшов у Саудівській Аравії пікап Land Cruiser 70-ї серії з пробігом всього 60 000 миль, і йому довелося придумати, як його купити, зареєструвати там, потім імпортувати до США та зареєструвати тут.

"Кожна покупка має дуже невеликий пробіг", - говорить він. "У того, у якого найвищий пробіг, 180 000 миль, але він, як і раніше, дуже чистий, це 1997 рік".

Чоловік зібрав колекцію з 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Насір купує один або два Land Cruiser щомісяця протягом останніх 15 місяців, і кінця цьому не видно. Він їздить на моделях з великим пробігом, а решту залишає для розваги.

Для такої великої колекції потрібен досить великий гараж, але, на щастя, Насір має один з них у вигляді великого приміщення, де він може зберігати свій класичний автопарк і працювати над ним, щоб підтримувати позашляховики у чудовому стані.

Чоловік зібрав колекцію з 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Зараз чоловік у процесі покупки ще трьох автівок: в Катарі, Ємені та Омані.

Нагадаємо, автомобіль-лебідь вважається одним з найбільш божевільних та ексцентричних автомобілів у світі, що коли-небудь з'являлися на вулицях. Він був створений на початку 1900-х років.

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