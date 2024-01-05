Вирвався з бідності та здійснив дитячу мрію: чоловік всього за рік зібрав 24 Land Cruiser (фото)

Він імпортує їх усі переважно з Близького Сходу.
Американець, який виріс у Лівії, здійснив свою дитячу мрію про Toyota Land Cruiser. Ба більше, він зібрав цілу колекцію.
Про це пише Road and Track.
Чад Насір поділився, що дозволити собі позашляховики у його країні можуть "лише багаті бізнесмени, державні службовці та торговці наркотиками".
Коли він переїхав до США, він дав собі обіцянку: коли досягне успіху, він почне їх купувати. Трохи більше року тому Насір купив свій перший Land Cruiser. Нині йому належить 24 машини.
Насір зараз живе в Мічигані та володіє бізнесом Midnight Protective Films, що займається тонуванням скла вікон.
Неподалік на складі його колекція Land Cruiser чекає, коли до команди приєднається наступна автівка.
Його перші Land Cruiser, які він придбав 2021 року, були 2013-го та 2015-го років – один для себе та один для його батька. Після цього він розпочав полювання за класикою. Він знайшов у Саудівській Аравії пікап Land Cruiser 70-ї серії з пробігом всього 60 000 миль, і йому довелося придумати, як його купити, зареєструвати там, потім імпортувати до США та зареєструвати тут.
"Кожна покупка має дуже невеликий пробіг", - говорить він. "У того, у якого найвищий пробіг, 180 000 миль, але він, як і раніше, дуже чистий, це 1997 рік".
Насір купує один або два Land Cruiser щомісяця протягом останніх 15 місяців, і кінця цьому не видно. Він їздить на моделях з великим пробігом, а решту залишає для розваги.
Для такої великої колекції потрібен досить великий гараж, але, на щастя, Насір має один з них у вигляді великого приміщення, де він може зберігати свій класичний автопарк і працювати над ним, щоб підтримувати позашляховики у чудовому стані.
Зараз чоловік у процесі покупки ще трьох автівок: в Катарі, Ємені та Омані.
Нагадаємо, автомобіль-лебідь вважається одним з найбільш божевільних та ексцентричних автомобілів у світі, що коли-небудь з'являлися на вулицях. Він був створений на початку 1900-х років.
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