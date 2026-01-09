Віщун викрав телефон клієнтки, щоб "підтвердити" своє пророцтво

Карти / © pixabay.com

Реклама

У місті Паттайя, Таїланд, поліція затримала віщуна, який викрав смартфон у клієнтки, аби «підтвердити» власне передбачення про невдачу та втрату цінної речі.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався біля одного з храмів, де 38-річний Удомсап Муенкаеу пропонував перехожим послуги з ворожіння. Його жертвою стала 19-річна дівчина на ім’я Пім, яка звернула увагу на бідно одягненого чоловіка та погодилася вислухати прогноз на новий рік.

Реклама

Використовуючи колоду карт, віщун попередив дівчину про швидку невдачу та втрату цінної речі. Він також запропонував «нейтралізувати» негативні події за певну плату, однак Пім відмовилася платити за додаткові ритуали.

Після розмови дівчина пішла до храму помолитися, залишивши свій iPhone поруч. Незабаром вона помітила, що телефон зник. Згадавши слова віщуна, Пім повернулася до місця, де бачила його, і звинуватила чоловіка в крадіжці.

Удомсап Муенкаеу заперечував свою причетність, заявивши, що зникнення телефону лише підтверджує його пророцтво. За словами очевидців, він навіть намагався описати зовнішність вигаданого злодія.

Дівчина здійняла галас, і перехожі стали на її бік. Під час огляду речей віщуна люди знайшли iPhone Пім, захований на дні коробки з масками для обличчя.

Реклама

Після викриття чоловік почав благати не звертатися до поліції, стверджуючи, що це його перше правопорушення і він пішов на злочин через фінансові труднощі. Втім, Пім вирішила повідомити правоохоронців, аби застерегти інших від шахрайських схем.

Поліція Паттайї заарештувала підозрюваного та проводить подальше розслідування.

Нагадаємо, як онлайн-ворожка довела сімейну пару до поліції.