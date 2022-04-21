Вишикувалися літерами "Z" і "V": які методи "патріотичного виховання" у Росії (відео)

У російському місті Орел вчать "патріотичному вихованню": активісти і дайвери вишикували у кремлівську "свастику".
На березі річки Ока березі їх вишикували літерою "Z" . Потім дайвери подолали 250 метрів льодовою річкою і стали буквою "V".
Сюжет про це з'явився на прокремлівськоум телеканалі.
У руках "активісти" тримали російський триколор. "За Росію! За президента", - вигукували вони.
Як повідомлялося, у РФ до 9 травня вирішили здивувати всіх символом війни проти України. У Москві під час параду до 9 травня у небі з'явиться літера "Z", що стала символом війни Росії проти України. Знак "намалюють" у повітрі літаки Міг-29.