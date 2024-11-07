Вишикувалися в чергу, щоб попити: віряни переплутали конденсат кондиціонера зі святою водою (фото)

Віддані храму у Вріндавані, Індія, вишикувалися в чергу, щоб випити воду, яка капала зі скульптури слона, вважаючи, що це свята вода з ніг Господа Крішни, але це був лише конденсат з кондиціонера храму.

Про це пише Oddity Central.

У Мережі з'явилися кадри, де десятки людей у храмі Шрі Банке Біхарі у місті Вріндаван стоять у черзі перед настінною статуєю слона, щоб випити рідину, яка капає з неї. Всі ці люди вважали рідину чаран-амріт (священною водою зі стоп Господа Крішни), тоді як насправді це був лише конденсат з кондиціонера храму. Керівництво храму опублікувало роз'яснення, щоб переконати людей припинити пити рідину, що капає.

"Ми поважаємо віру людей у Бога, але дуже важливо проінформувати їх", - сказав Дінеш Госвамі, севак храму. "Насправді це просто вода з кондиціонера. Справжній чаран-амріт містив би такі інгредієнти, як тулсі та пелюстки троянд".

Віряни переплутали конденсат зі святою водою / Фото: скриншот з відео

Пити конденсат кондиціонера може здатися нешкідливим, але експерти попереджають, що в кондиціонерах розмножуються всілякі бактерії та грибки, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Одні вихваляли непохитну віру вірян, інші критикували їх за те, що вони були настільки довірливими, що прийняли конденсат за справжнє диво. Дізнавшись правду, багато вірян, які чекали на так званий чаран-амріт, були розчаровані і, зрештою, звинувачували храм у тому, що він не зміг пояснити їм "диво".

"Ми приходимо сюди з глибокою вірою, а тепер ця новина розбиває наші серця. Храм повинен заборонити людям вживати цю воду, вважаючи її божественною", - прокоментував один обурений чоловік.

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