Вісім днів без їжі та води: рибалку дивом врятували за сотні кілометрів від берега

Рибалку знайшли живим після восьми днів у відкритому морі / © Pixabay

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Рибалка з Мексики дивом вижив після восьми днів у відкритому морі без їжі та води. Його невеликий човен віднесло майже на 300 миль (близько 480 км) від узбережжя.

Про це повідомило видання Mirror.

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Ектор Маркес Мартінес, якого також називають Чіко, 31 серпня вирушив на риболовлю з Пуерто-Анхеля у мексиканському штаті Оахака. Чоловік вийшов у море на невеликому човні «Хосмарсіто» і планував повернутися вже за кілька годин, однак додому так і не прибув.

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Після зникнення рибалки розпочали масштабні пошуки. До них долучилися його родичі, місцеві рибалки, волонтери та Військово-морські сили Мексики.

Через вісім днів човен Ектора помітив екіпаж вантажного судна приблизно за 299 миль на південь від Уатулько. Морякам вдалося зв’язатися з чоловіком та передати йому воду, їжу і паливо, а інформацію про його місцеперебування повідомили владі.

Одразу забрати рибалку на борт вантажного судна не вдалося через проблеми зі зв’язком. Лише 7 вересня до «Хосмарсіто» дістався корабель ВМС Мексики ARM Monte Alban. Військові підняли чоловіка на борт і доправили у безпечне місце.

Попри вісім днів дрейфу, стан Ектора оцінювали як стабільний. У чоловіка було зневоднення, тому після порятунку йому надали медичну допомогу.

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Схожа ситуація відбулося і у серпні — біля узбережжя Мексики врятували ще двох рибалок, які п’ять днів провели у Тихому океані. Даніеля Герреро Мартінеса та Хосе Луїса Портеласа Вільєгаса знайшли за понад 240 км від узбережжя штату Чьяпас — чоловіки вижили, перебуваючи у великому холодильному контейнері для продуктів. Після порятунку в них також діагностували сильне зневоднення.

Нагадаємо, в Фінляндії поліція взялася за розслідування смерті 27-річної інфлюенсерки після візиту до клініки пластичної хірургії. Дівчина збиралася зробити ліпосакцію, але знепритомніла ще до операції.

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