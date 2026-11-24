Найскладніші породи собак для утримання / © Associated Press

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Не всі популярні породи собак однаково прості в утриманні. Одні чотирилапі потребують постійних фізичних навантажень, інші складно піддаються дресируванню або мають проблеми зі здоров’ям, через які власникам доводиться витрачати чимало часу та грошей.

Видання DoggoDigest назвало вісім порід собак, утримання яких може стати справжнім випробуванням для господарів.

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Сибірський хаскі

За привабливою зовнішністю хаскі приховується незалежний і доволі впертий характер. Представники цієї породи потребують значних фізичних навантажень, схильні до втеч та нерідко ігнорують команди господаря. Ще однією особливістю хаскі є їхня надмірна «балакучість», яка може створювати незручності в повсякденному житті.

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Чихуахуа

Попри мініатюрні розміри, ці собаки потребують серйозного виховання. Вони можуть проявляти власницьку поведінку щодо господаря, багато гавкати та агресивно реагувати на інших людей і собак. Ситуацію нерідко погіршують самі власники, які надмірно балують улюбленців і нехтують їхнім вихованням та соціалізацією.

Чау-чау

Пухнасті собаки з характерною лев’ячою гривою вирізняються самостійністю та стриманістю. Вони не завжди охоче виконують команди й насторожено ставляться до сторонніх. Виховання чау-чау потребує терпіння, послідовності та досвіду, тому новачкам може бути складно впоратися з їхнім характером.

Бігль

Головною перешкодою під час дресирування біглів є їхній надзвичайно розвинений нюх. Захопившись цікавим запахом, собака може повністю ігнорувати команди господаря. Спрямувати енергію тварини в потрібне русло допомагають спеціальні ігри на пошук за запахом та розумові вправи.

Ротвейлер

Потужна статура, сильний характер і виражені охоронні інстинкти роблять ротвейлерів непростими у вихованні. Без належної соціалізації та регулярного дресирування у них можуть виникати проблеми з поведінкою. Ця порода більше підходить досвідченим власникам, які вміють послідовно виховувати собаку без застосування сили.

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Такса

Власники такс нерідко стикаються з непослухом, труднощами під час дресирування та проблемами, пов’язаними з перебуванням на самоті. Крім того, через особливості будови тіла ці собаки схильні до захворювань міжхребцевих дисків, які можуть спричиняти біль, порушення рухливості, а у важких випадках — параліч.

Джек-рассел-тер’єр

Невеликі розміри цих собак можуть бути оманливими. Джек-рассел-тер’єри мають величезний запас енергії та виражений мисливський інстинкт. Без достатньої фізичної активності й розумових навантажень вони можуть надмірно гавкати, копати землю та демонструвати руйнівну поведінку.

Англійський бульдог

Основні труднощі з утриманням англійських бульдогів пов’язані зі здоров’ям. Через коротку морду вони схильні до проблем із диханням і погано переносять спеку. Також ці собаки потребують регулярного очищення шкірних складок і ретельного контролю харчування. Лікування хронічних захворювань може обернутися значними фінансовими витратами.

Видання наголошує, що жодна з перелічених порід не є поганою. Проблеми виникають, коли очікування власників не відповідають реальним потребам собаки. Тому перед вибором улюбленця варто поспілкуватися із заводчиками, дресирувальниками та власниками собак, а також оцінити, наскільки потреби тварини відповідають вашому способу життя.

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Нагадаємо, деякі породи собак вирізняються особливою сміливістю та готовністю захищати своїх господарів. Експерти назвали десять порід, які відомі безстрашністю навіть перед серйозними загрозами.

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