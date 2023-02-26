Вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика: що сталось

Хлопчик від липня 2022 року не ходить до школи.

У місті Бредфорд, що у Великій Британії, вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика. У цьому його матір звинувачує місцевих посадовців.

Про це пише mirror.co.uk.

12-річний Мейсон Тиррелл не відвідує школу від липня 2022 року. Він уже сім місяців змушений чекати, поки для нього підберуть новий навчальний заклад.

Мати школяра Джоді Тиррелл звинувачує місцевих чиновників у "диявольській" поведінці. Вона каже, що забрала свого сина з попередньої школи, оскільки там його дуже часто карали за поведінку. Хлопцю поставили діагноз "синдром дефіциту уваги і гіперактивність". Після цього його відмовились брати на навчання уже вісім шкіл.

Джоді Тиррелл каже, що вона змушена була залишити роботу та постійно перебувати зі своїм сином.

"Я дійсно психічно та емоційно виснажена. Мені довелося залишити роботу, щоб бути вдома з ним. Я просто відчуваю себе безпорадною. Мені доводиться весь час переслідувати їх (шкільну команду Бредфордської ради - ред.), щоб отримати відповіді - вони не виходять на зв'язок", - каже жінка.

За словами матері, її син також страждає через брак спілкування з однолітками. Місцеві чиновники зазначили, що вони намагатимуться вирішити проблему.

Нагадаємо, жінка Джорджі Мітчелл розповіла шокувальну історію, яку їй переповіли візажисти. Перед весіллям наречена застала в туалеті свого майбутнього чоловіка, якого мама годувала грудьми.

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