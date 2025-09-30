Вісім способів зігрітися вночі без увімкнення опалення: поради експерта зі сну

© Pixabay

З настанням осені та підвищенням тарифу на енергоносії з жовтня багато домовласників відкладають увімкнення опалення. Однак холодна спальня може ускладнити нормальний сон: занадто холодно — не заснути, надто багато важких ковдр — прокидаєшся вночі від перегріву.

Про це пише видання The Sun.

Щоб допомогти заснути в холодні ночі без додаткового обігріву, експерт зі сну Фібі Стріт із Pretty You London поділилася вісьмома практичними порадами. Вони включають, чому варто гріти ліжко, а не кімнату, які тканини обирати та як захиститися від протягів.

Деталі порад експерта

1. Грійте ліжко, а не кімнату

Фібі зазначає, що прохолодна спальня (16–18°C) сприяє кращому сну. Для комфорту рекомендується перед сном використовувати гарячу грілку або електропростирадло, щоб прогріти постіль, не перегріваючи кімнату.

2. Теплі руки та ноги

Руки та ноги містять тисячі кровоносних судин, які регулюють теплообмін. Тому важливо носити шкарпетки, використовувати грілку для ніг або розтирати руки перед сном.

3. Легкі шари одягу та ковдр

Щільні важкі ковдри можуть утримувати тепло і вологу, що призводить до перегріву. Фібі радить легкі, дихаючі шари, які можна знімати або додавати під час ночі, наприклад, ковдри 4,5–7,5 tog з додатковою легкою ковдрою зверху.

4. Вибір терморегулюючих тканин

Синтетичні тканини затримують тепло й вологу, що може призвести до перегріву та відчуття холоду після потіння. Натуральні тканини, як бамбук, дозволяють повітрю циркулювати та утримують тепло, відводять зайву вологу, підтримуючи комфортний сон.

5. Підбір нічного одягу

Важливо обирати легкі, дихаючі комплекти з довгими рукавами, які зігрівають без перегріву та накопичення вологи. Товсті флісові костюми можуть давати комфорт на початку ночі, але призводять до перегріву та пітливості.

6. Блокування протягів

Протяги погіршують якість сну. Фібі радить перевіряти щілини у вікнах, закривати їх, перекочувати рушник як тимчасовий ущільнювач або розташовувати ліжко подалі від холодних зон.

7. Теплий душ перед сном

Теплий душ або ванна перед сном допомагає зігрітися і сприяє зниженню температури тіла після водних процедур, що сигналізує мозку про час сну. Це дозволяє заснути швидше та комфортніше, не нагромаджуючи багато шарів одягу чи ковдр.

8. Контроль вологості

Сушіння речей у квартирі підвищує вологість повітря, що створює відчуття холоду. Для комфорту рекомендується забезпечити легку циркуляцію повітря, трохи відкрити вікно або використовувати осушувач повітря, щоб зберегти тепло в спальні.

Дотримання цих порад допоможе зберегти комфортну температуру для сну в осінні та зимові ночі без додаткового обігріву та знизить витрати на енергоносії.

