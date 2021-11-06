Вісім верблюдів і лама розгулювали вулицями Мадрида після нічної втечі з цирку: фото

Вісім верблюдів і лама розгулювали вулицями Мадрида після нічної втечі з цирку: фото

Керівник цирку звинуватив у "саботажі" борців за права тварин.

В Іспанії у п'ятницю, 5 листопада, на вулицях Мадрида виявили вісьмох верблюдів і ламу, які втекли з цирку.

Про це із посиланням на поліцію іспанської столиці повідомляє ВВС.

Зазначається, що тварин помітили близько п'ятої ранку за місцевим часом у південному районі Карабанчель, неподалік від місця розташування цирку Quiros Circus.

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Утікачів повернули до установи "живими та неушкодженими".

Тим часом керівник цирку Маті Муньос звинуватив у "саботажі" борців за права тварин. Він розповів, що електричний паркан навколо вольєра для тварин був перерізаний, вказавши, що проти Quiros Circus щороку протестують активісти.

Муньос додав, що із полегшенням зустрів ламу та двогорбих верблюдів: "Слава Богу, нічого не сталося".

La Policía localiza a 8 camellos y una llama que paseaban por calles de Madrid tras escaparse de un circo https://t.co/AcGbZBNzie pic.twitter.com/tvv8uN7Kfy — Europa Press (@europapress) November 5, 2021

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