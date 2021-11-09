Вітрову електростанцію визнали шкідливою для здоров'я: подружжя отримає понад 100 тисяч євро компенсації

Французький суд визнав, що пара страждала від “турбінного синдрому”.

Бельгійська пара, яка проживає у Франції, поскаржилася на шкоду своєму здоров’ю, оскільки жила поблизу вітряної електростанції. Суд у Тулузі присудив їм компенсацію у розмірі 110 тисяч євро.

Як повідомляє The Guardian, це перший такий випадок у судовій практиці.

У позовній заяві Крістель і Люк Фокерт, які живуть на півдні Франції, стверджували, що упродовж двох років мали проблеми проблем зі здоров’ям — їм дошкуляв головний біль, безсоння, вони відчували нездужання та депресії. За їхніми словами, причиною стали шість вітрогенераторів, розташовані приблизно за 700 метрів від їхнього будинку.

“Ніби пральна машина постійно крутиться”, - описували вони свої відчуття від перебування поруч із вітряками. Через два роки вони змінили місце проживання і тоді проблема зникла.

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Суд першої інстанції підтвердив, що вітрова електростанція створює шумове забруднення, але у межах норми, і відмовив у задоволенні позову. Проблем зі здоров’ям у подружжя лікарі не виявили, але судово-медичні експерти стверджували, що раніше дослідники виявляли випадки так званого “турбінного синдрому”.

Зрештою апеляційний суд в Тулузі став на бік сім'ї Фокерт. Турбінооператори, енергетичні компанії Sasu, Margnes Energie та Sasu Singladou Energie, повинні виплатити їм 110 000 євро в якості компенсації. Компанії заявили, що не планують оскаржувати присуд.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою цілеспрямованого вибуху знесли велетенські споруди вугільної електростанції Eggborough, яку було закрито для зменшення шкідливих викидів.

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