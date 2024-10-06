Віттакери: що відомо про складне походження "найбільш інбредної сім'ї", яка розмовляє хрюканням

Це одна з найвідоміших сімей в Америці, яка підкорила серця по всьому світу завдяки своїм поглядам на життя.

Сім'я Віттакерів, яка живе в селі Одд, штат Західна Вірджинія, має складну історію з інбридингом, через що деякі члени родини живуть з руйнівними генетичними дефектами.

Про це пише Mirror.

У той час як деякі з них виходять на роботу, щоб заробити на життя, інші, як повідомляється, можуть спілкуватися лише за допомогою "хрюкання і гавкоту" і змушені покладатися на інших, щоб задовольнити свої фізичні та фінансові потреби. Фотограф Марк Лайта відвідує Віттакерів вже близько 20 років, розповідаючи про реальність їхнього становища, щоб зібрати гроші на покращення їхнього життя.

Коли він вперше зустрівся з ними 2004 року, Віттакери жили в бідності у схожому на халупу будинку, оточеному зламаними меблями і купами сміття. Однак відтоді їхнє життя поступово покращується завдяки постійній підтримці Марка, а також завдяки його підписникам на YouTube-каналі Soft White Underbelly.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Раніше він створив сторінку на GoFundMe, щоб купити сім'ї новий будинок, і надсилав їм гроші з власної кишені, коли йому телефонували з проханням про допомогу. Але після того, як він дізнався, що його обманюють, щоб виманити гроші, він поклав цьому край. У нещодавньому відео він поділився, як вирішив пробачити їх, сказавши, що він все розуміє.

Інбридинг Віттакерів почався з ідентичних братів-близнюків, Генрі та Джона, чиї діти одружилися і продовжили мати спільних дітей. У Генрі та його дружини Саллі народилося семеро дітей, зокрема Джон, який народився 1882 року. Джон закохався в Аду Рігг, свою двоюрідну сестру, і вони народили дев'ятеро дітей, зокрема доньку Грейсі 1920 року.

Коли Грейсі виросла, вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата Джона 1935 року, з яким у неї були обидві лінії дідусів і бабусь, і народила 15 дітей. На жаль, багато з їхніх дітей народилися з важкими фізичними та розумовими вадами, які, як вважають, були наслідком інбридингу.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Їхня найстарша дитина, Ейлін, померла в червні 1997 року внаслідок серцевого нападу, а найстарший син, Емері, помер через місяць після народження 1938 року внаслідок пневмонії. Сьогодні їхня 10-та дитина, Бетті, яка народилася 1952-го, стала главою сім'ї після того, як пообіцяла матері, що не вийде заміж, щоб вона могла доглядати своїх 14 братів і сестер.

Під час минулого візиту Марк запитав Бетті про її батьків, але вона не сказала, чи були вони родичами, але пізніше підтвердила, що її мама і тато – двоюрідні брати і сестри. Її брати і сестри, Рей і Лорен, здавалося, не могли спілкуватися за допомогою слів – натомість вони використовували хрюкання, гавкіт і рухи, щоб виразити себе. Однак, схоже, вони зрозуміли, про що запитував фотограф Марк, без жодних труднощів.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

З'ясувалося, що син Лорен, Тіммі, народився 1979 року після того, як вона зазнала насильства. Нині 35-річний хлопець був єдиним членом сім'ї Віттакер, який закінчив середню школу. Навчаючись у школі, він використовував вигадане ім'я, щоб захистити свою особистість.

Згідно з відеозаписами Марка на YouTube, Бетті живе разом зі своїми братами і сестрами Реєм і Лорен, а також племінником Тіммі. Однак інші члени сім'ї – такі як її двоюрідні брати, племінниці та інші племінники – час від часу навідуються до них у гості. Сім'ю захищають сусіди, яким не дуже подобаються незнайомці, що з'являються під їхніми дверима, а один розлючений сусід навіть погрожував Марку, коли той вперше прийшов до них у гості.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Коментуючи його нещодавнє відео, один користувач сказав: "Дякую Марку і команді за те, що дозволили нам долучитися до вашого візиту. Я часто перевіряю новини про цю сім'ю. Благословення з Оклахоми вам і вашій родині". Інший користувач додав: "Велике спасибі за те, що вибачив Віттекерів, я дуже за ними сумував. Ви справді чудова людина".

Нагадаємо, раніше Марк Лайта розповів про найбожевільніше, що бачив у цій сім'ї.

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