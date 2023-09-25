Вівці випадково з'їли понад 270 кг канабісу: "Стрибали вище, ніж кози"

Стадо овець перейшло на дещо іншу дієту після того, як з'їло понад 270 кг канабісу.

Про це повідомляє Newsweek.

Поряд із містом Альмірос у Фессалії, Греція, теплиця, в якій вирощують лікувальну марихуану, стала несподіваною закусочною для тварин, що ховалися від шторму Даніель.

Шторм призвів до випадання найвищої за всю історію місячної кількості опадів у Європі. Безперервний дощ завдав шкоди центральному регіону, поєднуючи зливи з зсувами, руйнуючи дороги і мости і завдаючи шкоди життєво важливим запасам води.

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Намагаючись уникнути повені, стадо овець сховалося в теплиці і одночасно "зібрало урожай" канабісу.

Здивований пастух спостерігав, як його стадо почало демонструвати те, що він назвав "дивною поведінкою".

Власник теплиці розповів: "Я не знаю, сміятися чи плакати. Ми мали хвилю спеки, і ми втратили багато продукції. У нас були повені, ми втратили майже все. Тепер це... Стадо зайшло до теплиці та з'їло те, що лишилося. Щиро кажучи, не знаю, що сказати".

Грецьке видання новин процитувало Янніса Буруніса, власника ферми, який сказав місцевому радіопродюсеру: "Вони знайшли зелень, яку можна їсти", а потім додав, що вівці "стрибали вище ніж кози, чого ніколи не буває".

2017 року уряд Греції легалізував використання канабісу з медичною метою. 2023 року в країні відкрили свій перший в історії завод з виробництва лікарської марихуани. Вирощування канабісу для медичних цілей надало країні необхідні економічні можливості. Компанії почали робити суттєві інвестиції у країну. Чиновники грецького уряду прагнуть скористатися потенційними економічними вигодами, створивши нормативну базу для вирощування, переробки та експорту канабісу.

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Канабіс розглядається як вирішення деяких проблем, з якими стикаються грецькі фермери, які останніми роками зіткнулися з падінням прибутку від традиційних сільськогосподарських продуктів.

Тварини, які вживають канабіс, можуть бути надзвичайно небезпечними, як собака, яка випадково з'їла весь запас свого господаря.

Тим часом деякі вчені навіть тестували годування тварин марихуаною, щоб подивитися, що станеться. 2022 року у молочних корів, яких годували раціоном, що містить технічну коноплю, відбулася низка фізичних та поведінкових змін, зокрема підвищене позіхання, слинотеча та нестійкі рухи.

Нагадаємо, у Білорусі керівник підприємства шокував жінок інсталяцією. Він не збирається міняти неоднозначну абревіатуру.

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