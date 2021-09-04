Виявила надзвичайну емпатію та інтелект: дика свиня врятувала малих поросят

Науковці вперше зафіксували випадок, коли кабани демонструють рятувальну поведінку, яка вважається складною формою емпатії.

Самка дикого кабана продемонструвала високий рівень інтелекту та емпатії, коли намагалася звільнити з пастки двох малих поросят.

Як повідомляють на сайті tjournal, цей випадок зафіксували на камеру науковці з Чеського університету природничих наук Національного природного заповідника Водерадске Бучин.

Учені намагалися відловити кабанів для дослідження африканської свинячої чуми і влаштували пастку, в якій для приманки поклали кукурудзу. Дитинчата кабанів попались у неї та перебували в ній протягом двох з половиною годин.

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Як зафіксувала встановлена для спостереження за пасткою фотокамера, невдовзі до місця з упійманими поросятами підійшла група з восьми кабанів. Серед них була самка, яка цілеспрямовано ламала дерев'яну балку, що закриває клітку, і через 29 хвилин їй вдалося звільнити поросят.

У своїй доповіді з цього приводу вчені відзначають, що в цей момент шерсть тварини встала дибки, що свідчить про переживання сильного стресу.

Науковці також відзначили, що цей вчинок самки дикого кабана відповідає критеріям рятувальної поведінки: жертва знаходиться в тяжкому становищі, рятувальник піддає себе ризику, він діє для блага жертви, відсутня негайна вигода для рятувальника.

У доповіді наголосили, що це перший зафіксований випадок, коли кабани демонструють рятувальну поведінку, яка вважається складною формою емпатії.

Нагадаємо, дослідники з Каліфорнійського університету вирішили провести аналіз і виявили, що подібність вмінню сміятися є у більшої кількості тварин, ніж ми вважали раніше.

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