"Мона Ліза" в пожежній формі: українська курсантка схожа на образ із відомого полотна Леонардо да Вінчі

"Мона Ліза" в пожежній формі: українська курсантка схожа на образ із відомого полотна Леонардо да Вінчі

Українська курсантка має неймовірно подібні риси обличчя, як у Мони Лізи.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала світлину курсантки Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Вікторії Сердюк, яка зовнішньо є дуже подібною до всесвітньо відомої Мони Лізи із полотна італійського художника Леонардо да Вінчі.

Світлину ДСНС розмістили на сторінці у Facebook.

"Ми вражені такою схожістю нашої курсантки ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Вікторії Сердюк із пані Лізою дель Джокондо. Ми впевнені, що за цією загадковою усмішкою Вікторії ховається справжній сталевий характер, залізна воля і прагнення зробити цей світ безпечнішим для усіх нас", - йдеться у дописі надзвичайників.

На опублікованій фотограції можна неозброєним оком помітити неймовірну схожість української курсантки із Моною Лізою із найвідомішої картини в історії мистецтва. Вікторія Сердюк має подібні риси обличчя, як у Мони Лізи.

ДСНС України

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