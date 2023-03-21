Виявлено рідкісний вид гігантського павука: де він живе та який має вигляд (фото)

Науковці виявили нового "рідкісного і гігантського" павука Euoplos Dignitas.

Як повідомляє ABC News, він має діаметр близько 50-центової монети і мешкає в лісовій місцевості в центральному регіоні Квінсленду, що в Австралії.

Він будує свої нори в чорноземі навколо Ейдсволда та Монто, на захід від Бандаберга. Назва виду походить від латині, що перекладається як гідність чи велич.

Павук не становить жодної загрози для людей.

Павук Euoplos Dignitas / Фото: abc.net.au

Дослідники розповіли, що ці павуки зазвичай проводять у норах від шести до семи років, доки самці не виповзають у пошуках самки. До слова, самки більші за розміром та мають довжину тіла майже п'ять сантиметрів.

Також зазначається, що вид під загрозою зникнення.

"Самці цього виду мають медово-червоний колір - вони дійсно приголомшливі. Самки часто темніші і кремезніші, оскільки більшу частину свого життя вони проводять під землею", - сказав арахнолог Майкл Рікс.

Павук Euoplos Dignitas / Фото: abc.net.au

Нагадаємо, американка Макенна Майлер приголомшила своєю пробіжкою. Спортсменка, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, взяла участь у змаганнях з легкої атлетики у Каліфорнії та пробігла 1,6 км за п'ять хвилин.

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