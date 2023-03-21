Виявлено рідкісний вид гігантського павука: де він живе та який має вигляд (фото)

Також відомо, чи павук отруйний.
Науковці виявили нового "рідкісного і гігантського" павука Euoplos Dignitas.
Як повідомляє ABC News, він має діаметр близько 50-центової монети і мешкає в лісовій місцевості в центральному регіоні Квінсленду, що в Австралії.
Він будує свої нори в чорноземі навколо Ейдсволда та Монто, на захід від Бандаберга. Назва виду походить від латині, що перекладається як гідність чи велич.
Павук не становить жодної загрози для людей.
Дослідники розповіли, що ці павуки зазвичай проводять у норах від шести до семи років, доки самці не виповзають у пошуках самки. До слова, самки більші за розміром та мають довжину тіла майже п'ять сантиметрів.
Також зазначається, що вид під загрозою зникнення.
"Самці цього виду мають медово-червоний колір - вони дійсно приголомшливі. Самки часто темніші і кремезніші, оскільки більшу частину свого життя вони проводять під землею", - сказав арахнолог Майкл Рікс.
Нагадаємо, американка Макенна Майлер приголомшила своєю пробіжкою. Спортсменка, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, взяла участь у змаганнях з легкої атлетики у Каліфорнії та пробігла 1,6 км за п'ять хвилин.
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