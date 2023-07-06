Виявляється, можна казати "точка", але це не "крапка": вживаємо слова правильно

"Точка" чи "крапка" - як правильно казати
Чи можна використовувати в українській мові слово" точка"
Часто виникає питання, чи є в українській мові таке слово як "точка", чи можна його використовувати та чим, в такому випадку воно відрізняється від слова "крапка"?
Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко дав відповіді на ці запитання. За словами мовознавця, слово "точка" використовується в нашій мові, але в іншому значенні, ніж слово "крапка".
Мовознавець зазначає, що в нашій мові використовується слово "точка", але воно використовується в іншому значенні, ніж "крапка".
Що означає слово "точка"
За словами вчителя, "слово "точка" використовують у математиці, фізиці, географії, у військовій справі. Наприклад, точка опори, точка перетину, торговельна точка, вогнева точка". Смішно звучало б, наприклад, поєднання слів "торговельна крапка".
Тоді як крапка – це розділовий знак або цятка на певному фоні, наголосив мовознавець.
До речі, часто вживають таке словосполучення як "точка зору", воно поширене у багатьох європейських мовах. Але Авраменко радить віддавати перевагу словосполученню "на мій погляд".
От порівняйте: "З моєї точки зору, добро завжди перемагає" і "На мій погляд, добро завжди перемагає", – зазначає Олександр Авраменко.
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