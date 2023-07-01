Виявляється, це зовсім не сміттєве відро: де найчастіше накопичуються бактерії в домі

В наших будинках є предмети, яким під час прибирання потрібно приділяти більше уваги, ніж ми зазвичай це робимо. Адже там розмножуються патогенні мікроорганізми. Де найбільше скупчення бактерій в оселі? І ні, це — не смітник.

Холодильник

Якщо у холодильнику зіпсувався продукт, потрібно не лише викинути його у смітник, але й відразу помити всі полички. Оскільки спори бактерій розлітаються і самі по собі нікуди не зникають.

Мити краще дезінфікуючим неабразивним засобом, а самі продукти обов'язково зберігайте в герметичних контейнерах. Овочі і фрукти краще очищати та зберігати у целофанових пакетах.

Особливо велике скупчення бактерій завжди спостерігається на ручці холодильника. Тому не забувайте ретельно протирати її кожного разу, коли прибираєте на кухні.

Пральна машина

Через неправильну експлуатацію в пральній машині може з'явитися пліснява. Тому фахівці радять після кожного прання залишати люк та лоток для порошку відкритими, щоб вони повністю висихали.

Гуми ущільнювача також щоразу протирайте сухою серветкою. Раз на місяць також рекомендовано запускати пральну машину з пустим барабаном, обираючи режим прання у гарячій воді. Додавайте при цьому засіб від накипу або звичайну лимонну кислоту.

Дошка для нарізання продуктів

На кухонних дошках, особливо дерев'яних, накопичується багато мікробів та навіть може завестися грибок. Дошка для нарізання постійно стикається з сирим м'ясом та рибою. Тому кожного разу після використання обов'язково ретельно промивайте її під гарячою водою, щоб мікроорганізми не потрапили до вашого організму. Додатково можна сполоснути дошку оцтом. Після цього не забудьте повністю висушити в добре провітрюванному місці.

Найкраще, коли на кухні є кілька дошок: для нарізання м'яса, риби, овочів, хлібних виробів тощо.

Губка для посуду

В губках для миття посуду живуть хвороботворні бактерії, зокрема, кишкова паличка, сальмонела, стафілокок. Щоб на ній не затримувалися залишки їжі, потрібно ретельно ополіскувати губку щоразу після миття посуду. А потім ще й повністю просушувати в мікрохвильовій печі. Бажано міняти губку кожні 10 днів.

А ось кухонні рушники потрібно прати раз на два тижні за високої температури.

Зубна щітка

На зубній щітці накопичується особливо багато бактерій, тому стоматологи радять міняти її раз на три місяці.

Після тривалого використання на щетинках з'являються мікротріщинки, в яких накопичуються залишки їжі та мікроби. Через це зубна щітка перестає чистити зуби, а навпаки забруднює їх. Тому її слід замінити відразу, як тільки ви помітили хоча б мінімальне зношення.

Читайте також: