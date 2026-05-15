Війна на горизонті: як клімат підказує, де спалахне наступний конфлікт

Прогноз погоди чи прогноз війни: дослідження виявило зв’язок між змінами клімату і війнами / © pixabay.com

Реклама

Кліматичні коливання можуть передбачити, де спалахнуть майбутні збройні конфлікти

Про це пише Earth.com.

Вчені показують, що значення мають не спека чи опади самі по собі, а конкретні комбінації кліматичних умов у певних місцях.

Реклама

Результати дослідження можуть допомогти передбачити, де зростає ризик конфлікту, перш ніж він переросте в насильство.

Дослідження спирається на нещодавно створений набір даних, що містить понад 500 випадків виникнення конфліктів, зареєстрованих між 1950 і 2023 роками.

Кожна подія була точно визначена як у просторі, так і в часі з рівнем географічної точності, якого раніше не існувало в дослідженнях кліматичних конфліктів.

Два кліматичні режими

Дослідження зосереджене на двох великомасштабних кліматичних системах. Перша — це Ель-Ніньйо. Така закономірність змін температури океану в тропічній частині Тихого океану зумовлює мінливість погоди по всьому світу.

Реклама

Тепла фаза (Ель-Ніньйо) та холодна фаза (Ла-Нінья) утворюють так зване Південне коливання.

Другий — це Індійський океанічний диполь (IOD) — менш відома система, яка діє в басейні Індійського океану та має тенденцію до швидших та більш нестабільних змін.

Обидві системи впливають на кількість опадів, посуху, температуру та сільськогосподарські умови у значній частині світу.

Що показав аналіз

Дослідження підтверджують те, що припускали попередні дослідження: у світовому масштабі ризик збройних конфліктів вищий під час Ель-Ніньйо, ніж під час Ла-Нінья. Але важливою деталлю є те, що зумовлює цю закономірність.

Реклама

Сам по собі Ель-Ніньйо не створює ризик конфлікту скрізь, де він торкається. Ризик посилюється в регіонах, які стають посушливішими під час Ель-Ніньйо.

У районах, де Ель-Ніньйо пов’язаний з більшою кількістю опадів, дослідники не виявили достовірного зв’язку зі зростанням конфліктів.

Посилений тиск на напружені громади

Ризик зосереджений у місцях, де спостерігаються посухоподібні умови, такі як обмежена доступність води, сільськогосподарський стрес та тиск на вже й без того перевантажені громади.

Ця відмінність має значення для дискусії, яка триває в дослідженні кліматичних конфліктів вже багато років. Попередні дослідження виявили зв’язок, але їм було важко визначити послідовний причинно-наслідковий зв’язок. Це ж чітко вказує на стрес, пов’язаний із посухою, як на механізм.

Реклама

Здається, існують порогові ефекти, точки, за межами яких додатковий кліматичний стрес не призводить до лінійного перетворення на додатковий ризик конфлікту.

Різкі перепади між двома крайнощами

Висновки, пов’язані з диполем Індійського океану (IOD), були ще більш вражаючими.

На відміну від Ель-Ніньйо, де лише певні фази були пов’язані з вищим ризиком конфлікту, обидві фази Інтерактивного явища були пов’язані з підвищеним ризиком.

Найбільш сильний вплив спостерігався в регіонах, тісно пов’язаних із системою, включаючи Африканський Ріг та деякі частини Південно-Східної Азії.

Реклама

Ймовірною причиною, як припускають дослідники, є схильність IOD швидко перемикатися між крайнощами, створюючи «кліматичний хлистовий удар».

Такі явища характеризуються різкими перепадами між посухою та повенями, що може дестабілізувати сільськогосподарські системи.

Можливість раннього попередження

Екстремальні кліматичні коливання можуть створювати стрес для вразливих громад таким чином, як це не можливо через більш поступову або передбачувану зміну клімату.

Це може порушити роботу й без того вразливих регіонів.

Реклама

Один з найбільш практично значущих аспектів цього дослідження полягає в тому, що воно може зробити можливим.

Як Ель-ніньйо, так і IOD можна прогнозувати за місяці чи рік наперед.

Якщо певні фази цих систем достовірно пов’язані з підвищеним ризиком конфлікту в певних регіонах, це створює вікно для підготовки.

Мінливість клімату посилює загрозу

За словами вчених, мінливість клімату не спричиняє конфліктів так, як іскра спричиняє пожежу. Вона діє як мультиплікатор загроз, посилюючи існуючий соціальний, економічний та політичний тиск, який вже існує.

Реклама

Чи призведе цей тиск до насильства, залежить від багатьох інших факторів, які не може визначити лише клімат.

Для політиків, гуманітарних організацій та миротворчих органів, які намагаються передбачити, де може виникнути наступна криза, така зміна ймовірності є саме тим раннім сигналом, який може змінити ситуацію.

Раніше вчені запропонували радикальний спосіб боротьби зі зміною клімату — побудувати дамбу через Берингову протоку, щоб вплинути на океанічні течії.

Новини партнерів