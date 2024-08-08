"Війна закінчиться несподівано": астролог назвав рік, коли Росія почне відступати

Астролог Володимир Бадіян спрогнозував, що конфлікт з Росією може тривати до 2029 року, проте "гаряча фаза війни" може закінчитися вже 2025-го чи 2026 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Зменшення бойових дій може бути на початку 2025 року. Певні домовленості можуть бути на початку 2025 року", – сказав він.

Екстрасенс додав, що конфлікт України з РФ триватиме до 2029 року.

"Війна може триватиме до 2026-2027 року. Але гаряча фаза може закінчитися 2025 року. Можливо, наприкінці 2024 року будуть якісь перемовини", – сказав він.

Астролог передбачає, що вже у вересні-жовтні Україна може піти в наступ, що демотивує окупаційну армію, і таким чином у Кремлі можуть задуматися про мирні переговори.

"Війна буде закінчуватися несподівано. Раз – і росіяни почнуть чомусь відступати. Вони ще можуть рік-півтора протриматися, але для них це буде важко", – сказав Бадіян.

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