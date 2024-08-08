Війна закінчиться: ясновидець назвав ім'я політика, який врятує Україну

Ясновидець Андрій Дуйко вважає, що коли президенткою США стане Камала Гарріс, війна в Україні дуже швидко закінчиться.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ясновидець вважає, що на виборах у США переможе саме Камала Гарріс, що буде вкрай вигідно Україні.

"Це людина, яка ухвалюватиме рішення швидко. Тобто це вже не Байден, який думає та аналізує, спілкується з кимось. Коли прийде політик-жінка, вона здивує швидкими й радикальними діями. Америка набере обертів та діятиме дуже агресивно. Після цього вплив Америки стане ще більшим. Для України це буде чудово, вона швидко розставить усі крапки. Питання - бити чи не бити, все швидко вирішиться. Війна закінчиться на кращих умовах для України", - сказав він.

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