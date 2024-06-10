Війни не злякалася: 63-річна італійка вперше народила дитину після поїздки до України на ЕКЗ (фото)

В Італії 63-річна жінка народила хлопчика після поїздки до України для проведення ЕКЗ.

Про це повідомляє NTK.

Маленький Себастьян з'явився на світ передчасно з вагою майже 2 кг. Його мама Флавія Альваро, якій 24 жовтня виповниться 64 роки, є найстаршою новоспеченою матір'ю в Італії.

Себастьян народився шляхом кесаревого розтину на 31 тижні і чотири дні в Лідо-ді-Камайоре поблизу Пізи в понеділок, 3 червня.

Флавія, яка працює в бібліотеці-музеї в сусідньому Віареджо, раніше вже намагалася виносити вагітність. Два роки тому вона звернулася до клініки в Києві для проведення ЕКЗ, оскільки згідно з українським законодавством, для цієї процедури не існує вікових обмежень.

Однак на 14 тижні у неї стався викидень.

Минулої осені, попри війну, вона повернулася до України, щоб спробувати ще раз. Цього разу все минуло успішно.

Альваро, яка давно хотіла стати мамою, сказала з лікарняного ліжка: "Я така щаслива".

Флавія Альваро зі своїм лікарем Андреа Марсілі / Фото: needtoknow.co.uk

У жінки було передлежання плаценти – коли шийка матки повністю закривається наприкінці вагітності – але інших проблем не було. Її гінеколог Андреа Марсілі описав вагітність як "спокійну".

Їй зробили кесарів розтин після того, як у неї піднявся кров'яний тиск і медики вирішили, що потрібно втрутитися.

У маленького Себастьяна є бабуся по материнській лінії, якій 93 роки.

Його біологічними батьками є двоє молодих донорів – чоловік-рятувальник і жінка-інструкторка з плавання з того ж басейну.

Малюк залишається в неонатальному відділенні, і щойно він досягне потрібної ваги, мама забере його додому.

Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері. Жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей, стосовно яких позбавлена батьківських прав через невиконання обов'язків щодо виховання.

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