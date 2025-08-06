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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Військова омбудсменка закликала забрати ТЦК з вулиць: що тоді буде з мобілізацією

Військова омбудсменка закликала забрати ТЦК з вулиць і закликала їх до людяності.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Військових ТЦК потрібно забрати з вулиць: гучна заява військової омбудсменки

Військових ТЦК потрібно забрати з вулиць: гучна заява військової омбудсменки / © ТСН.ua

Уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова здивувала заявою про мобілізацію: вона закликала забрати працівників ТЦК з вулиць.

Про це передає «Громадське радіо».

«Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць», — каже військова омбудсменка.

На її думку, працівники ТЦК не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, бо не навчені це робити.

«Свого часу ми навчали Національну поліцію, коли перетворювали її з міліції, як комунікувати з людьми. Так само потрібно було б, якби в нас був час, навчити військовослужбовців ТЦК та СП. Але в нас цього часу немає. Немає часу відбирати їх чи оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з «нуля», з пораненнями, і ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць», — наголосила військова омбудсменка.

Хто ж тоді буде займатися мобілізацією

Решетилова вважає, що оповіщенням і доправленням військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція.

Омбудсменка визнає, що є велика кількість звернень про те, що чоловіки просто зникають з вулиць.

«Ось їх затримали, доправили до ТЦК, відбирають телефони і вони не можуть, навіть не мають можливості повідомити рідним, де вони перебувають. Це є проблема. І ми говорили про право на дзвінок в обов’язковому порядку. Інформування родини», — наголосила уповноважена.

За її словами, під час мобілізації поліція має складати протоколи про затримання або доправлення до ТЦК.

«Оскільки доправлення — це теж певною мірою є обмеженням волі. Людина ж не добровільно туди їде. […] І для того, щоб нам це контролювати, потрібно, щоб поліція складала протоколи про доправлення», — пояснює омбудсменка.

«Більш людяний» ТЦК

На її думку, ставлення до військовозобов’язаних у ТЦК має бути «більш людяним».

«Я розумію, що нема часу. Я розумію, що туди часто потрапляють дуже агресивні військовозобов’язані й це часто створює напружену ситуацію. І тим не менше треба про це думати», — наголосила військова омбудсменка.

Вона пропонує допустити до роботи у військкоматах цивільних. Це можуть бути, наприклад, юристи або волонтери, які вирішуватимуть проблеми, що залишаються в цивільному житті військовозобов’язаного після його мобілізації.

«Наприклад, чи машина на вулиці, чи собака, зачинений у квартирі, чи дитина в садочку і треба когось повідомити, щоб її забрали. Бувають і такі ситуації», — сказала Ольга Решетилова.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК не мають права затримувати чи застосовувати силу до цивільних.

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