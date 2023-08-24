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Військовий кондиціонер: воїни ЗСУ насмішили відео, як рятуються від спеки за допомогою дрона

Військовий кондиціонер: воїни ЗСУ насмішили відео, як рятуються від спеки за допомогою дрона

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1248
Час на прочитання
1 хв
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Військовий кондиціонер: воїни ЗСУ насмішили відео, як рятуються від спеки за допомогою дрона

Бійці показали, як рятуються від спеки за допомогою дрона / Фото: скриншот з відео

Українські захисники ще ті винахідники.

Бійці ЗСУ показали, як рятуються від спеки за допомогою дрона.

У TikTok користувач під ніком _dronatello_666 запостив відео, де разом із побратимами охолоджувався завдяки квадрокоптеру.

Військовослужбовці підняли його під стелю та насолоджувалися прохолодою від пропелерів.

@_dronatello_666 Коли на вулииці +35 #укрїнськийтікток #зсу #спека#mavic3 #drone @_ssergo ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

"Військовий кондиціонер. Коли на вулиці +35", - зазначив захисник у дописі.

Користувачі оцінили і почуття гумору українських воїнів, і їхню винахіднивість:

  • Ви, хлопчики, супер винахідники!
  • Обожнюю наші ЗСУ
  • На одному квадратному метрі стільки сили!
  • Хлопці, ви супер

Нагадаємо, нещодавно український військовий насмішив пародією на рекламу розкішної автівки. Він порівняв український КрАЗ з німецьким Bentley.

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Дата публікації
Перегляди
1248
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