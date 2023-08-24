Військовий кондиціонер: воїни ЗСУ насмішили відео, як рятуються від спеки за допомогою дрона

Українські захисники ще ті винахідники.
Бійці ЗСУ показали, як рятуються від спеки за допомогою дрона.
У TikTok користувач під ніком _dronatello_666 запостив відео, де разом із побратимами охолоджувався завдяки квадрокоптеру.
Військовослужбовці підняли його під стелю та насолоджувалися прохолодою від пропелерів.
@_dronatello_666 Коли на вулииці +35 #укрїнськийтікток #зсу #спека#mavic3 #drone @_ssergo ♬ Chill Vibes - Tollan Kim
"Військовий кондиціонер. Коли на вулиці +35", - зазначив захисник у дописі.
Користувачі оцінили і почуття гумору українських воїнів, і їхню винахіднивість:
- Ви, хлопчики, супер винахідники!
- Обожнюю наші ЗСУ
- На одному квадратному метрі стільки сили!
- Хлопці, ви супер
Нагадаємо, нещодавно український військовий насмішив пародією на рекламу розкішної автівки. Він порівняв український КрАЗ з німецьким Bentley.
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