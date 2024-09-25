Візажистка встановила рекорд, який не могли побити 19 років: чим вона здивувала (фото)

Візажистка зі Сьєрра-Леоне побила 19-річний світовий рекорд з найбільшої кількості косметичних макіяжів за 24 години, зроблених одним майстром. 26-річна Мері Йонгай зробила 111 макіяжів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вона не лише перевищила свою особисту мету – 100, але й побила попередній світовий рекорд – 96, який встановила Марта Тілаар з Індонезії 2005 року.

Згідно з правилами цього рекорду, кожен макіяж вимагає нанесення консилера, тонального крему, рум'ян або бронзера, принаймні двох кольорів тіней, підводки для очей, туші для вій, помади або блиску для губ, олівця для губ, а також пресованої або розсипчастої пудри на завершення.

Візажистка побила світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

У день спроби встановлення рекорду, яка відбулася у столиці країни Фрітауні, привітати Мері зібрався чималий натовп, серед якого було декілька місцевих знаменитостей та міністрів.

За 24 години вона зробила лише одну 20-хвилинну перерву.

Візажистка побила світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

Мері розповіла, що нічого не їла і жодного разу не ходила до туалету. Покладаючись на "Божу благодать", яка підтримувала її, вона вживала лише безалкогольні напої, відмовившись від будь-яких інших стимуляторів, таких як кофеїн і нікотин.

Візажистка побила світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

Після того, як візажистка завершила остаточний макіяж, навколо неї вибухнули овації. Описуючи метушню, вона сказала: "Натовп був занадто великий. Навіть вивести мене з локації було важко. Люди вшановували мене і я почувалася такою задоволеною. Коли ми йшли з місця, натовп був занадто великий, і я знепритомніла, але коли ми дісталися номера в готелі, я почувалася такою благословенною, що спробувала побити цей рекорд".

Візажистка побила світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

Мері вирішила поборотися за цей титул рекорду Гіннеса, надихнувшись рекордним кулінарним марафоном нігерійської шефкухарки Хільди Бачі. Вона тренувалася вдома багато тижнів, використовуючи своїх сестер та друзів як моделі. Згодом вона ставала все швидше, а потім зробила пробний заїзд, зумівши виконати 48 перетворень за вісім годин. "Це був хороший початок", - згадує вона. "Це додало мені впевненості, що я зможу побити рекорд".

Візажистка побила світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

Мері не лише спробувала виконати цей виклик заради власного особистого досягнення, а й щоб вплинути на інших, щоб вони йшли за своїми власними захопленнями: "Досягнення цього рекорду – мрія, що стала реальністю. Будучи молодою дівчиною, яка намагається досягти того, що люди вважають за неможливе, я дуже пишаюся собою".

Нагадаємо, чоловік проїхав понад 150 км на велосипеді без рук. Він впорався за сім годин та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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