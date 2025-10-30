Візажистка покрила себе 74 880 стразами: який вона мала вигляд (фото, відео)

Реклама

Візажистка Голлі Мюррей із Великої Британії вкрила все своє тіло – буквально з голови до ніг – 74 880 стразами, щоб встановити рекорд за кількістю страз на тілі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вона провела 15 годин, наносячи їх за допомогою своєї команди напередодні своєї появи на телешоу Lo Show dei Record.

Голлі мала приголомшливий вигляд, коли вийшла на телевізійну сцену, виблискуючи в променях софітів.

Голлі Мюррей / © Guinness World Records

Мюррей пожартувала, що її команда «жила на каві та шоколаді», щоб не заснути достатньо довго та завершити її трансформацію.

Жінка повністю побила попередній рекорд, більш ніж подвоївши 33 139 страз, які були використані, коли Федеріка Чераккі (Італія) вийшла на ту ж телевізійну сцену, щоб побити рекорд 2010 року.

Візажистка-самоучка, яка зібрала понад 2 мільйони підписників в Інтернеті, регулярно демонструє свої неймовірні навички макіяжу, а останнім часом створила безліч страхітливих образів на Геловін, зокрема жахливого монстра в стилі Пікачу.

