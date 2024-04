Вижила завдяки цукеркам від учнів: вчителька зламала ноги та вісім днів пролежала в ущелині (фото)

У Перу шкільна вчителька вижила завдяки цукеркам від своїх учнів після того, як впала в ущелину та зламала обидві ноги.

Глорія Марія Мачука Чінча останній рік працювала в початковій школі. 55-річна жінка йшла додому гірською стежкою, коли послизнулася і впала з висоти 15 метрів у яр.

Перші 24 години вчителька була непритомна, перш ніж змогла дотягнутися до річки, щоб втамувати спрагу. Вона провела вісім днів, виживаючи в горах в Уаурі.

Вона розповіла рятувальникам, що все, що вона їла протягом восьми днів – це шоколадні цукерки і сир, які їй подарували учні.

Вона пішла зі школи в місті Амбар, розташованому приблизно за шість годин їзди від Уачо. Її сім'я розпочала пошуки, коли Глорія не відповіла на їхні дзвінки. Дочка, Лусеро Сернаке, та її батько виїхали з Ліми до Амбара, щоб подати заяву про зникнення у поліцейському відділку.

Місцева влада знайшла Глорію 7 квітня, коли почула її крики з підліску.

Їм довелося спуститися вниз схилом скелі, щоб дістатися до її місцеперебування. Дорогою вони знайшли обробну дошку, на якій від руки було написано SOS. На імпровізованій табличці було написано "Допоможіть, я спускалася з кампусу Фундо Паракас, впала і загубилася. Вчора я ночувала у горах, будь ласка, хто це читає, прийдіть на допомогу або повідомте владу, щоб вони могли мене врятувати. Я не можу йти, а тут ніхто не проходить, я втомилася кричати, але мене ніхто не чує. Глорія Мачука".

Вчителька була сильно зневоднена і не могла рухатися через переломи ніг, декілька зламаних ребер і синці по всьому тілу.

Глорію поклали на ноші і відвезли до медичного центру в Амбарі, де її зустріли місцеві. Потім її перевезли до лікарні Густаво II Ланатта Лухан в Уачо для подальшого лікування.

Після порятунку стан здоров'я Глорії стабілізувався, і очікується, що вона повністю одужає.

Вона подякувала рятувальникам за те, що вони її знайшли, і пообіцяла своїм учням, що повернеться до роботи, щойно зможе.

