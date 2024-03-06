Візок не відпустила: бабуся зачепилася за електричні віконниці та висіла догори ногами – відео

Бідолашна бабуся, відео з якою стало вірусним після того, як її підняли у повітря електричні віконниці магазину, визнає, що це "могло статися лише з нею".

Про це пише Daily Star.

71-річна австралійка Енн Г'юз піднялася на два метри у повітря, коли вона стояла біля крамниці, очікуючи на відкриття. Вона працює там прибиральницею. На відео, що розірвало Мережу, видно, як зимове пальто зачепилося за гачок віконниць. Жінка піднялася, при цьому тримаючи свій візок для покупок.

Вона висіла догори ногами, поки власник магазину не кинувся їй на допомогу біля магазину Best One у Тонтезі, неподалік Понтіпріда, Південний Вельс. Робітник узяв її на руки і поставив назад на землю, тоді як інший робітник повільно опускав віконницю.

Енн змогла побачити кумедний бік ситуації. Вона сказала: "Я просто стояла там, коли моє пальто зачепилося і я піднялася. Я подумала: "Чорт забирай!". Люди кажуть, що це може статися з будь-ким, ні, це могло статися лише зі мною! Мені просто пощастило, що маю гарне почуття гумору".

На щастя, пенсіонерка внаслідок пригоди не постраждала. У повідомленнях стверджувалося, що під час розмови з місцевими ЗМІ у неї були синці на обличчі, зокрема, під оком, але вона сказала, що це сталося внаслідок іншого нещасного випадку.

Також читайте Розлючений слон схопив російську туристку та жбурнув її на землю – відео

Магазин поділився відео кумедного інциденту в Інтернеті, написавши: "Не тиняйтеся, як Енн, приходьте до Best One, щоб отримати найкращі пропозиції! Єдине, що росте у цьому магазині, – це наш персонал, а не ціни".

Енн працювала прибиральницею у популярному сільському магазині понад п'ять років. Її колеги по роботі сказали, що їй було смішно, коли вона побачила запис із камер відеоспостереження.

Користувачі соціальних мереж також похвалили її за те, що вона зберігала спокій під час "жахливого" інциденту.

Нагадаємо, мама програла справу про інвалідність на понад 760 000 євро через "компромат усіх часів". Вона стверджувала, що не могла працювати понад п'ять років через постійний біль у спині та шиї.

Читайте також: