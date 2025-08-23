Візуальна головоломка, що спантеличина всю Мережу: вгадайте куда йде кінь (фото)

Візуальна головоломка

Відео з темним конем на білому полі стало вірусним та викликало хвилю суперечок у соцмережах. Куди ж рухається тварина — до глядача чи від нього?

Про це написав користувач Reddit, пише LAD Bible.

Він поділився коротким роликом із підписом: «Він іде до вас чи тікає?» — і спричинив справжній ажіотаж. На кадрах — кінь, який неквапливо рухається по засніженому полю. Але визначити, у якому напрямку він іде, виявилося непросто.

Оптична ілюзія / © The LAD bible

Соцмережі розділилися навпіл

Коментарі під відео заполонили суперечки.

«Мені знадобилася хвилина, щоб побачити, що він наближається. Але він точно віддаляється», — написав один користувач.

«Цей кінь іде туди, куди хоче!» — жартує інший.

«Остання частина відео доводить, що він іде геть. Але на початку здається, що наближається», — додає третій.

«Чим більше дивлюся, тим менше розумію»

Деякі користувачі зізнаються, що дивилися ролик десятки разів і так і не змогли визначитися.

«Чесно, я вже втомився. Щоразу бачу інший напрямок», — коментує глядач.

Інші ж вважають, що змогли знайти підказку в деталях — у русі копит та слідах на снігу.

Куди ж кінь прямує настрпавді

Зрештою, таємницю розкрила авторка відео Алеся Уіллард, яка зняла ролик із власною конем на ім’я Руднік.

«Я хотіла показати контраст його темної шерсті на білому снігу. А потім зрозуміла, що іноді здається, ніби він з’являється чи зникає. Це створило ілюзію», — розповіла вона виданню Newsweek.

Насправді кінь рухався від камери. Але загадка вже встигла захопити мільйони глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.