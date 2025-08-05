Візуальна головоломка: знайдіть діамантову каблучку за пів хвилини

Головоломка / © Freepik

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Готові кинути виклик власному зору? Ця візуальна головоломка може видатися легкою на перший погляд, але більшість людей зазнають поразки вже на старті. Вам знадобляться не лише гострий зір, а й блискавична реакція, щоб вкластися у 30 секунд.

Головоломку опублікувало видання Mirror.

Спробуйте себе у ролі «всевидючого ока» — це хитро замасковане завдання змусить уважно вдивлятись у кожен сантиметр картинки. Такі вправи не лише допомагають убити час, а й позитивно впливають на роботу мозку — покращують концентрацію та увагу, як довели науковці.

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Так, ця гра не перетворить на вченого NASA та не зробить членом Mensa, але точно прокачає когнітивні здібності. Бонусом — перевірка, наскільки добре ви вмієте тримати себе в руках, коли секундомір безжально цокає.

Цю задачку розробила компанія F.Hinds, і вона вже стала викликом для тисяч людей.

На ілюстрації — типова картина відпочинку десь у теплому туристичному куточку: ринок з розмаїттям сувенірів, пляж, засмаглі туристи… Але десь серед усього цього загубилася маленька блискуча деталь — діамантова каблучка. На пошуки є всього 30 секунд.

Знайдіть діамантову каблучку за 30 секунд / © F.Hinds

Розв’язання

Якщо ж знайти каблучку не вдалося, ось розв’язання:

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Діамантова каблучка на зображенні / © F.Hinds

До слова, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.