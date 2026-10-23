Візуальна головоломка: знайди три відмінностсті на малюнку з бабусею та котиком

Візуальна головоломка

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Візуальні завдання на пошук відмінностей — це не лише захоплива розвага, а й чудовий тренажер для мозку, який тренує зорову пам’ять, фокусування та спостережливість.

На малюнку за 20 секунд потрібно знайти 3 відмінності. На перший погляд, два малюнки з усміхненою бабусею в окулярах та зеленій сукні, яка ніжно тримає на руках сірого смугастого кота, здаються абсолютно ідентичними. Проте детальний аналіз зображення дозволяє виявити три заховані художником відмінності.

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Якщо не вдалося зробити це за заданий проміжок часу, спробуйте ще раз. Щоб перевірити себе, почитайте правильну відповідь.

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Три відмінності між малюнками: відповідь на головоломку

Брова бабусі. На лівому малюнку у бабусі чітко видно дві сиві брови над окулярами. На правому малюнку брова з правого боку (ліворуч для глядача) повністю відсутня.

Хвіст кота. На лівому малюнку хвіст домашнього улюбленця захований за сукнею і його не видно. На правому малюнку з-під рукава з’явився виразний смугастий хвіст, що закручується догори.

Вухо кота. На лівому малюнку праве вушко котика (ліворуч для глядача) має рожеву внутрішню частину. На правому малюнку це ж вушко повністю сіре, без рожевої деталізації.

Чому корисно розв’язувати такі завдання

Пошук дрібних деталей на малюнках активізує роботу зорової кори та змушує мозок переключатися з загального сприйняття образу на аналітичне порівняння окремих елементів. Регулярне виконання подібних вправ допомагає зняти розумову втомлюваність, покращує концентрацію та підходить для швидкого відпочинку під час навчання чи роботи.

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