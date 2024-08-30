Візуальний тест на любов: які у вас стосунки, що вами рухає у коханні

Візуальні психологічні тести націлені на нашу підсвідомість. Ми швидко, не рефлексуючи вибираємо картинку, що сподобалася, і це може багато розповісти про нас.

Виберіть коло, що вам сподобалося. Щоб тест був точним, вибирайте не більше 10 секунд. Результати тесту вже здивували не одну тисячу користувачів.

Коло номер 1

Якщо ви обрали це коло, то ймовірно, кохання у вас асоціюється зі страхом. Ви не готові до серйозних відносин, оскільки боїтеся відповідальності, боїтеся, що вас зрадять, можливо, вас турбують наслідки попередніх відносин. Навіть якщо ви наважуєтеся вступити у відносини, ви намагаєтеся триматися на відстані, не відкриватися партнеру до кінця та не довіряєтесь йому. Насправді все не так страшно. На вас точно чекають міцні та щасливі взаємини, але для цього вам потрібно спочатку налагодити стосунки із самим собою, опрацювати травми, полюбити себе та почати себе цінувати.

Коло номер 2

Ви ніколи не буваєте задоволені своїми стосунками чи своїм партнером. "Добре там, де нас немає, та з тим, кого ви не знаєте" - це про вас. Вам досить швидко стає нудно у стосунках, все набридає. Натомість вам подобаються загадкові люди, таємницю яких ви можете розгадувати довгі роки. Для підтримки довготривалих стосунків вас необхідно придумувати щось нове, експериментувати.

Коло номер 3

Якщо ваш вибір упав на третє коло, то в любовних стосунках для вас найважливіша стабільність. У коханні вами рухає виключно розум і внутрішня мудрість. Ви дуже серйозно підходите до відносин і вибору партнера: ваш ідеальний партнер буде тим, хто зможе дати вам стабільність та спокій, і буде підтримувати кожен ваш почин.

Коло номер 4

У коханні вас веде імпульсивність, ви любите пробувати щось нове, отримувати нові емоції, ви з головою поринає у флірт та інші пригоди, які іноді можуть закінчитися так само швидко, як вони почалися. Ви ніколи не змусите свого партнера нудьгувати. Хоча іноді це може призвести до розчарувань, але якщо ви навчитеся керувати собою і слухати одночасно і серце і розум, такий спосіб життя принесе чимало задоволення і вам, і вашій другій половинці.

Коло номер 5

П'яте коло обирають емоційні люди. Ви гіперчутливі, вразливі, вас легко розсмішити і торкнутися глибин душі. Це не добре і не погано, це ваша особливість, яку, в першу чергу, потрібно прийняти вам, а потім прийняти вашому партнеру. Ви завжди готові допомогти своїй другій половинці, але майте на увазі, що розчинятися в партнері — це ознака нездорових відносин, так що не дозволяйте близьким зловживати вашою добротою.

Коло номер 6

Ви раціональна людина, яка має аналітичний склад розуму. Необдумано почати стосунки — це не про вас. Ви багато міркуєте та аналізуєте як свого партнера, так ваші взаємини. Ви можете бути трохи холодним стосовно свого партнера, проте це зовсім не означає, що у вас немає почуттів. Намагайтеся розслабитися і, нарешті, насолодитися життям.

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