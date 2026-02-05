Кумедний тест на уважність / © pexels.com

Ласкаво просимо до сьогоднішньої візуальної гри! Спробуйте знайти п’ять відмінностей між двома зображеннями жінки, яка вигулює собаку на повідку.

На виконання завдання у вас є лише 14 секунд. Ця головоломка підходить не лише дітям, а й дорослим, які люблять випробовувати свої уважність та швидкість сприйняття.

Перед вами два на перший погляд однакові малюнки.

Візуальний тест / © Фото з відкритих джерел

Придивіться уважно до дрібних деталей: розміру собаки, зачіски жінки, елементів одягу та інших незначних змін. Саме вони допоможуть знайти всі відмінності.

Гра розвиває концентрацію, уважність і візуальне мислення. Тож не зволікайте — перевірте свої навички просто зараз!

Відповідь

Вітаємо тих, хто зміг знайти всі 5 відмінностей менш ніж за 14 секунд. Якщо ж не вдалося впоратися із завданням — не засмучуйтеся: нижче наведено зображення з позначеними правильними відповідями.

Візуальний тест / © Фото з відкритих джерел

Хочете покращити свою уважність? Регулярно тренуйтеся з подібними головоломками та діліться ними з друзями у соціальних мережах.