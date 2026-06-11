Вкрадений гаманець повернувся через 43 роки: як він знайшов свою власницю

Гаманець повернувся до власниці через 43 роки / © Фото з відкритих джерел

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У 1983 році 18-річна студентка Університету Східного Вашингтона стала жертвою крадіжки, коли залишила свої речі без нагляду в навчальному корпусі. Дівчина відійшла до вбиральні всього на 5 хвилин, а після повернення виявила відкритий рюкзак та зникнення свого гаманця. Але втрачені речі несподівано повернулись до власниці через чотири десятиліття.

Про цю неймовірну історію пише Newsweek.

Несподіване повідомлення від незнайомця

Студентка довго шукала зниклу річ у кімнаті, оскільки не могла навіть подумати про ймовірність крадіжки. У гаманці не було багато грошей чи кредитних карток, але дівчині довелося витратити час на відновлення втрачених документів.

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Через 43 роки 61-річна жінка несподівано отримала запит на листування у соціальній мережі Facebook. Незнайомий чоловік, який працює міським доглядачем, знайшов її старий шкіряний гаманець під час скошування трави.

«Уся ця ситуація настільки дивна, що я досі сміюся, коли дивлюся на фотографію», — зізналася вона журналістам.

Він надіслав власниці світлину гаманця, у якому досі дивом збереглися 2 старі студентські посвідчення. Усі ці 43 роки американка вважала річ назавжди втраченою і навіть не згадувала про неї.

Реакція на знахідку та популярність у мережі

Чоловік люб’язно запитав жінку, чи хоче вона повернути свою давню власність назад. Проте американка не побачила жодної потреби забирати 43-річний шкіряний виріб та недійсні документи.

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«Цього зображення достатньо, щоб нагадати мені про мої шкільні роки та деяких людей, яких я тоді знала», — пожартувала власниця знахідки.

Жінка була настільки вражена цією ситуацією, що поділилася історією на популярній платформі Reddit. Її допис миттєво привернув увагу аудиторії, зібравши понад 18 тисяч лійків та майже 250 коментарів від здивованих користувачів.

Нагадаємо, британець розібрав антикварну річ і не повірив очам. Всередині старовинної швейної машинки був захований лист із минулого.

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