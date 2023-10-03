Влаштував прощання та запросив священника: чоловік поховав себе живцем (фото)

Іспанський письменник влаштував власний похорон, попри те, що був ще живий.

Про це пише Daily Star.

63-річний Віктор Амела сказав, що "досвід смерті" дав йому нові сили для життя. Чоловік попрощався зі своїми друзями та родиною, перш ніж викопати могилу на фермі, де він народився. Він замовив труну і провів під землею годину.

Чоловік навіть запросив священика провести службу та попросив близьких прочитати панегірики.

"Мої друзі мене розпестили. Це було чудово, і мені це дуже сподобалося. Коли мене накрили і я залишився у темряві, я почув, як лопати падають на труну. На мить мене охопила паніка. Але вона прийшла та й минула. Потім я почав розслаблятися і отримувати від цього насолоду. Я хотів би залишитися там довше", - пригадав він.

Віктор Амела / Фото: Jam Press

Близькі Амели доклали всіх зусиль для служби, і він зміг почути їхні ридання.

"Я народився заново, - пояснив він, - я хотів продовжувати жити ще 40 років".

Віктор Амела / Фото: Jam Press

Віктор вперше зацікавився своєю смертю, коли йому було 15 років, і тоді він використав дошку для спіритичних сеансів, щоб спитати духів, коли він помре. "Я потім пошкодував про це, не робіть цього у будинку", - сказав він, додавши, що духи дали сказали, що він житиме до 65 років. Для 15-річного хлопчика 65 років здавалися безсмертям.

"Коли мені було 55 років, і я брав інтерв'ю у кінорежисера Алехандро Ходоровскі, до мене повернулися спогади про дошку для спіритичних сеансів, і я розповів йому про це. Він сказав: "Вікторе, ти помреш у 65 років, тому що твоя підсвідомість спробує здійснити цей мандат", - розповів письменник.

Віктор Амела / Фото: Jam Press

Але фальшивий похорон допоміг йому забути пророцтво про дошку для спіритичних сеансів, стверджує він. Амела додав: "Досвід власного похорону допоміг мені припинити думати про можливість померти в 65 років, зміцнити зв'язки дружби з людьми, які люблять мене і яких я люблю".

Практика відвідування власного похорону поширена в Південній Кореї та Японії, де вона відома як сейдзенсо, і, як повідомляється, її популярність у західних культурах зростає. Вона створена для того, щоб дати людям новий погляд на життя.

Нагадаємо, пенсіонери забронювали 51 круїз поспіль, бо це дешевше, ніж будинок для літніх людей. Пара планує мандрувати протягом двох років.

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