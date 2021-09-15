Власниці кота довелося ставити замки на холодильник і шафи, щоб чотирилапий не крав їжу (фото)

Кіт нині важить, як собака.

В англійському місті Брістоль власниця кота Кіта витратила на нього чимало коштів , зокрема, намагаючись змусити домашнього улюбленця схуднути, адже за сім років він набрав майже 6 кілограмів. Власникам навіть довелося встановити дитячі замки на холодильник і шафки з їжею, щоб утримати тварину від ласощів.

Про це пише Metro.

Коли Кіта вперше привезли до центру порятунку, де Сара волонтерила, бідолаха був дуже голодним і мав проблеми з шлунково-кишковим трактом, тому йому довелося сісти на спеціальну дієту. Навіть тоді хитрий Кіт вибирався зі своєї клітки і крав їжу інших котів. На момент, коли Сара Метьюс брала кота, вона знала про його деякі медичні проблеми. Але дівчина не довідувалася про його апетит і хитрощі.

"Від початку він їв би все, навіть дивні речі. Він любить зелену їжу, тому будь -які овочі не були в його безпеці, навіть якщо вони були на плиті. Негайно ветеринари посадили його на дієту з ветеринарною їжею, і ми купили годівниці для інших наших кішок. Це означало, що тільки вони можуть потрапити туди через чіп у нашийниках. Він винайшов спосіб зачепити кігтем під годівницю і витягнути піднос з печивом", - зазначає Сара.

Сара разом із Кітом неодноразово відвідували ветеринара, саджала кота на дієту, але чорно-білий пухнастик за останні сім років з 11 фунтів набрав приголомшливих 24 фунтів ( 10,8 кг. - Ред.) - це приблизно вага середньої собаки.

Metro

"Спочатку він заліз, коли ми його відкрили (холодильник. - Ред.), і я так переймалася, що він потрапить у пастку, а ми цього не помітимо. Коли це трапляється, нам доводиться ставити все більше замків на кожній шафі з їжею. Неважливо, що це, він знайде шлях", - розповідає Сара.

Попри всі обмеження Кіт продовжував набирати вагу. І власники тварини з’ясували, що він ходив поїсти ще і до сусідів.

"Якби я запропонувала йому свіже м’ясо чи рибу, він би не з’їв. Але він любив збирати все, що завгодно, як-то скоринки від піци тощо. Ми повинні були наклеїти на нього маркування з проханням до людей не годувати його", - зазначає Сара.

За час поки Кіт мешкає у Сара та її родини, їм довелося витратити десятки тисяч фунтів стерлінгів на його харчування і лікування.

"Ми витратили на нього десятки тисяч фунтів стерлінгів за ці роки. Перший рік він вживав чимало ліків, намагаючись вирішити проблеми з очима та вухами, як кошеня. У якийсь момент ми приготували спеціальну для нього їжу, оскільки він мав проблеми з сечовипусканням. Їжа коштувала 70 фунтів стерлінгів за мішок, і він був на цьому три роки. У 2020 році ми заплатили 2500 фунтів стерлінгів за аналізи крові на хворобу Кушинга, діабет тощо, але всі вони виявились негативними. Кіт протягом багатьох років проходив чимало тестів у ветеринарів, але нічого не виявилося позитивним. Ми думали, що у нього проблеми з гіпофізом, але це не підтвердилося", - зазначає власниця тварини.

Вона каже, що є ймовірність, що у Кіта неврологічна проблема, але на відповідні тести потрібно витрати тисячі фунтів, а страхування цього не покриває.

"Це замкнуте коло з ним. Коли він приймає антибіотики, це викликає у нього ще більші проблеми зі шлунком, тому йому доводиться їсти зі стимулятором апетиту, щоб викликати бажання їсти, що посилює проблеми із вагою. Коли ми водили його до ветеринарів, щоб його зважили, я плакала, тому що ми все робили, а він просто ставав важчим", - зауважує жінка.

Незважаючи на те, що він удвічі більший за стандартного дорослого кота, розміри не заважають йому бути щасливим та активним, і він любить грати з донькою Сари Чарлі, яка страждає на аутизм.

"Він справді щасливий кіт. Я не думаю, що він сприймає свою вагу як проблему. Він майже живе нормальним котячим життям. Кіт значно енергійніший за моїх двох інших котів. Він любить бігати і грати. Іноді мені здається, що він більше схожий на собаку, ніж на кота", - зауважує Сара.

Metro

"Наразі у нього немає жодних медичних проблем через його розміри, але ми стурбовані тим, що може трапитися в майбутньому. Ми не хочемо, щоб у нього розвинувся діабет або щось подібне", - додала власниця Кіта.

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