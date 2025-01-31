Жінка зробила моторошну знахідку під підлогою 250-річного будинку – фото

Домогосподарка зробила моторошну знахідку під підлогою свого 250-річного будинку. Це сталося після того, як мешканці села виявили коштовності на 13 млн гривень.

Жінка на ім'я Амелія пояснила у TikTok, що помітила, що одна з дощок підлоги деренчить, коли вона ходить нею, тому що її ніщо не тримає на місці. Але коли тіктокерка зазирнула під дошку, щоб побачити, де її можна прибити, вона виявила декілька унікальних предметів, що стирчали з бруду внизу.

Одним з них був пенні Едуарда VII 1904 року – крута, але досить поширена монета, яку карбували під час правління британського монарха в 1901-1910 роках. Але потім вона помітила дивний прямокутний об'єкт, "затиснутий" під старими дошками підлоги. Після тривалого періоду витирання пилу і смикання, їй нарешті вдалося вирвати "брудний" предмет, виявивши, що це багато прикрашена книжка з міцними, золотистими сторінками.

Книжка, знайдена під підлогою / Фото: tiktok.com/@haunted_amelia

Вміст фоліанта спершу здавався досить нешкідливим – це була колекція "старих портретів". Але чим глибше вона заглиблювалася в книжку, тим більше все набувало "моторошного характеру".

"Я помітила те, що здавалося дуже схожим на фотографію мого будинку", - сказала Амелія, демонструючи відповідні сторінки. "Решта альбому заповнена фотографіями порожніх кімнат, які спричиняють тривожне відчуття".

Вона помітила, що на всіх фотографіях з'являється "темна тінь".

Книжка, знайдена під підлогою / Фото: tiktok.com/@haunted_amelia

Поки що історія цього "тривожного" фотоальбому здається незрозумілою, але деякі користувачі TikTok жартують, що їй краще залишити його, щоб ненароком не воскресити зловмисну сутність.

Втім, деякі скептики вважали, що фотоальбом не такий вже й зловісний. У будь-якому випадку, Амелія сказала, що пообіцяла обшукати місцевість, щоб знайти "більше прихованих предметів". "Я не можу не думати про те, що ще поховано під дошками підлоги", - каже вона.

Нагадаємо, чоловік знайшов різдвяний подарунок, який мав отримати ще 1978 року. Презент від батьків він виявив із запізненням.

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