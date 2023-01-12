Власниця пабу народила немовля просто в закладі, який працював: її чоловік у перервах наливав пиво

Відвідувачі були в закладі аж до початку пологів.

У місті Корнуолл, що у Великій Британії, жінка народила немовля прямо у пабі, власницею якого є її родина. Заклад працював аж до моменту пологів у жінки.

Про це пише mirror.co.uk.

За даними видання власники пабу захотіли, щоб їхня четверта дитина народилась не в лікарні, а вдома. Проте квартира подружжя була небезпечною для домашніх пологів, тому пара вирішила народжувати в пабі, власниками якого вони є.

Фото: mirror.co.uk

Паб працював аж до пологів, проте чоловік попередив відвідувачів, що буде змушений їх розрахувати, коли його дружина почне народжувати. Коли 30-річна Бобі сказала своєму 42-річному чоловіку, що почались перейми, він почав заповнювати спеціальний басейн для пологів, попросивши відвідувачів покинути цю частину пабу. Водночас він ще і встигав наливати клієнтам пиво.

Фото: mirror.co.uk

Коли почались пологи, то відвідувачі без нарікань покинули заклад. Згодом у пари народилась четверта дитина.

Власники пабу кажуть, що народження їхньої донечки стало справжньою подією. Люди очікували народження немовляти та навіть сперечались, коли почнуться пологи.

Нагадаємо, 33-річний Джей Інгрем із Австралії вирішив публічно ганьбити жінок, які виявлятимуть готовність зрадити своїх партнерів, фліртуючи з ним у соцмережах. Для цього він за допомогою фотошопу вмонтовує своє фото у їхні парні фотографії та публікує такі зображення.

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