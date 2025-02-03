Власник будинку виявив у підвалі жінку, яка жила там 7 років: хто вона

Чоловік у Китаї виявив, що колишня власниця його будинку, який він купив сім років тому, таємно живе в підвалі. Подібною знахідкою була шокована каліфорнійська бабуся, яка чула "тваринні звуки" з-під свого будинку, і з часом з'ясувала, що там жив голий молодик.

Як пише SCMP, чоловік на прізвище Лі з провінції Цзянсу купив будинок у центрі міста майже за 2 мільйони юанів (280 000 доларів США) 2018 року.

Сім'я Лі була в захопленні від свого нового гніздечка, яке мало зручне транспортне сполучення та вишуканий ремонт. Однак нещодавно, приводячи до ладу домашні речі, Лі натрапив на приховані двері, заховані за сходами. Двері вели до підвалу, якого він раніше не помічав.

Підземний простір був великим і повністю обладнаним, з вентиляційною системою, освітленням і навіть невеликим баром. Лі виявив явні ознаки того, що там хтось жив, і йому стало моторошно. Він зв'язався з попередньою власницею, жінкою на прізвище Чжан, і звинуватив її в тому, що вона навмисно приховала підвал під час продажу. Чжан відповіла: "Я продала вам будинок, але я ніколи не говорила, що підвал входить до його вартості".

Вона стверджувала, що підвал був її особистим простором для відпочинку, а не частиною переліченого майна чи договору купівлі-продажу. "Якщо підвал належить вам, то де я маю відпочивати у вільний час?" - сказала вона.

Як жінка проникала до підвалу і виходила з нього, незрозуміло.

Лі наполягав на тому, що, заплативши повну ціну за нерухомість, підвал має належати йому на законних підставах, і вирішив звернутися до суду. Суд виніс рішення на користь Лі, зобов'язавши Чжан виплатити грошову компенсацію і підтвердити його законне право власності на підвал.

Нагадаємо, жадібний домовласник, який відмовився від переїзду, тепер живе посеред автомагістралі. Чоловік зізнався, що шкодує про своє рішення.

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