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Власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад (фото)

Власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
2307
Час на прочитання
3 хв
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Власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад (фото)

Джозеф Сміт / Фото: Kennedy News and Media

Він похизувався, що саме вигадав.

Власник ресторану помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад в Інтернеті.

Про це пише ladbible.com.

33-річний Джозеф Сміт володіє рестораном Smokin' Joe's у Гісборо, Велика Британія.

Нещодавно він представив досить "унікальну" маркетингову техніку, спрямовану на тролів у соціальних мережах, які, на його думку, залишали негативні відгуки, навіть не відвідуючи заклад. І він стверджує, що більшості його клієнтів подобається ця стратегія.

Smokin' Joe's нещодавно продемонстрували конкурс із харчування, який вони провели у соціальних мережах. Але закусочну розкритикували люди, які заявили, що це "неможливо" та "порожня витрата їжі".

Джозеф Сміт / © Kennedy News and Media
Джозеф Сміт / Фото: Kennedy News and Media

Це призвело до словесної війни між закладом і коментаторами, коли закусочна захищала виклик і нібито висміювала своїх критиків.

Після сварки в соціальних мережах Джозеф назвав свої щотижневі фірмові гамбургери "Дастін [прізвище видалено]" та "Майкл [прізвище видалено]" після того, як двоє людей, за його словами, "напали на бізнес".

Він стверджував, що Дастін тролив дописи ресторану у Facebook, але Дастін стверджує, що просто вказав на те, що йому не подобається ідея викидання їжі. Він назвав поведінку компанії непрофесійною і заявив, що розбіжності щодо харчових відходів ніколи не мали вийти з-під контролю.

Скриншот листування / © Kennedy News and Media
Скриншот листування / Фото: Kennedy News and Media

Джозеф сказав, що потім назвав другий бургер на честь Майкла, який, як він стверджує, також тролив сторінку його ресторану в Facebook, зокрема, дописи з конкурсами їжі.

Ресторан регулярно висміює своїх критиків, відповідаючи на негативні відгуки, закликаючи тих, кому вони не подобаються, йти до Макдональдса.

Джозеф сказав: "Я дійсно хочу наголосити, що ми назвали ці гамбургери на честь тролів. Це лише хейтери, а не реальні клієнти, які коли-небудь відвідували ресторан. Це дуже важливий момент, тому що я не хотів би відштовхувати клієнта, який має законну скаргу. Я ніколи не був людиною, яка приймає речі лежачи, тому на деякі з цих коментарі (про наші проблеми з їжею) я почав відповідати, намагаючись бути трохи гумористичним і насмішкуватим з ними. Я знаю, що наша клієнтська база надходить подібним чином, і в потрібний момент ми маємо певний настрій. Ми завжди люто захищатимемося і просуватимемо себе. Але водночас ми є професійним закладом, і якщо у когось дійсно є законна скарга, її буде розглянуто належним чином, і ми цінуємо всі відгуки, які ми отримуємо, хороші та погані, якщо вони законні. Але хочу підкреслити, це хейтери, які ніколи не відвідували ресторан і просто нападають на бізнес, тому що не згодні з дописами. Коли справа доходить до реальних клієнтів, ми робимо все можливе, щоб клієнт був задоволений, і ми були дуже доступні".

Джозеф Сміт / © Kennedy News and Media
Джозеф Сміт / Фото: Kennedy News and Media

Однак, користувачі соцмереж розділилися у поглядах Джозефа на боротьбу з тролями. У той час як деякі хвалили цей крок і стверджували, що їм дуже хотілося відвідати ресторан, інші мали протилежну думку:

  • Чому якийсь бізнес поводиться так? Незалежно від того, що сталося чи не сталося, жаргонні суперечки у соціальних мережах – це справді непрофесійно
  • Бізнесменові це не принесе жодної користі. Це все одно, що спостерігати за суперечкою 13-річних дітей. Насправді, не найкращий хід

Нагадаємо, у Польщі затримали українку через діаманти у шкарпетках. Вартість коштовного каміння – понад 950 000 злотих.

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Дата публікації
Перегляди
2307
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