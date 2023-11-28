Власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад (фото)

Власник ресторану помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад в Інтернеті.

Про це пише ladbible.com.

33-річний Джозеф Сміт володіє рестораном Smokin' Joe's у Гісборо, Велика Британія.

Нещодавно він представив досить "унікальну" маркетингову техніку, спрямовану на тролів у соціальних мережах, які, на його думку, залишали негативні відгуки, навіть не відвідуючи заклад. І він стверджує, що більшості його клієнтів подобається ця стратегія.

Smokin' Joe's нещодавно продемонстрували конкурс із харчування, який вони провели у соціальних мережах. Але закусочну розкритикували люди, які заявили, що це "неможливо" та "порожня витрата їжі".

Джозеф Сміт / Фото: Kennedy News and Media

Це призвело до словесної війни між закладом і коментаторами, коли закусочна захищала виклик і нібито висміювала своїх критиків.

Після сварки в соціальних мережах Джозеф назвав свої щотижневі фірмові гамбургери "Дастін [прізвище видалено]" та "Майкл [прізвище видалено]" після того, як двоє людей, за його словами, "напали на бізнес".

Він стверджував, що Дастін тролив дописи ресторану у Facebook, але Дастін стверджує, що просто вказав на те, що йому не подобається ідея викидання їжі. Він назвав поведінку компанії непрофесійною і заявив, що розбіжності щодо харчових відходів ніколи не мали вийти з-під контролю.

Скриншот листування / Фото: Kennedy News and Media

Джозеф сказав, що потім назвав другий бургер на честь Майкла, який, як він стверджує, також тролив сторінку його ресторану в Facebook, зокрема, дописи з конкурсами їжі.

Ресторан регулярно висміює своїх критиків, відповідаючи на негативні відгуки, закликаючи тих, кому вони не подобаються, йти до Макдональдса.

Джозеф сказав: "Я дійсно хочу наголосити, що ми назвали ці гамбургери на честь тролів. Це лише хейтери, а не реальні клієнти, які коли-небудь відвідували ресторан. Це дуже важливий момент, тому що я не хотів би відштовхувати клієнта, який має законну скаргу. Я ніколи не був людиною, яка приймає речі лежачи, тому на деякі з цих коментарі (про наші проблеми з їжею) я почав відповідати, намагаючись бути трохи гумористичним і насмішкуватим з ними. Я знаю, що наша клієнтська база надходить подібним чином, і в потрібний момент ми маємо певний настрій. Ми завжди люто захищатимемося і просуватимемо себе. Але водночас ми є професійним закладом, і якщо у когось дійсно є законна скарга, її буде розглянуто належним чином, і ми цінуємо всі відгуки, які ми отримуємо, хороші та погані, якщо вони законні. Але хочу підкреслити, це хейтери, які ніколи не відвідували ресторан і просто нападають на бізнес, тому що не згодні з дописами. Коли справа доходить до реальних клієнтів, ми робимо все можливе, щоб клієнт був задоволений, і ми були дуже доступні".

Джозеф Сміт / Фото: Kennedy News and Media

Однак, користувачі соцмереж розділилися у поглядах Джозефа на боротьбу з тролями. У той час як деякі хвалили цей крок і стверджували, що їм дуже хотілося відвідати ресторан, інші мали протилежну думку:

Чому якийсь бізнес поводиться так? Незалежно від того, що сталося чи не сталося, жаргонні суперечки у соціальних мережах – це справді непрофесійно

Бізнесменові це не принесе жодної користі. Це все одно, що спостерігати за суперечкою 13-річних дітей. Насправді, не найкращий хід

Нагадаємо, у Польщі затримали українку через діаманти у шкарпетках. Вартість коштовного каміння – понад 950 000 злотих.

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