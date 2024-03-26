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Власник ресторану помстився колишній, яка кинула його "через бідність": що він утнув (фото)

Власник ресторану помстився колишній, яка кинула його "через бідність": що він утнув (фото)

Власник ресторану помстився колишній, яка його кинула / Фото: Unsplash

Після цього юзери переконалися, що вона вчинила правильно.

Власник ресторану помстився своїй колишній, яка кинула його через "бідність" – величезним публічним зухвалим повідомленням.

Новий ресторан під назвою Chingu Korean BBQ незабаром має відкритися в австралійському місті Кароліна-Спрінгс, але вже зараз він привертає до себе багато уваги завдяки гігантському рекламному щиту перед ним.

На ньому написано "Привіт, Софіє, ти порвала зі мною, бо я був бідний. Тепер у мене є гроші, щоб відкрити корейське барбекю, ти шкодуєш про це?".

Корейское барбекю... с удвоенной силой??
автор: u/FanTa_DudE , Мельбурн

Повідомлення змусило багатьох людей замислитися про передісторію розриву і про те, хто така загадкова Софія. Допис став вірусним на Reddit, і багато хто поділився своїм шоком від такого сміливого кроку.

  • Помста – це страва, яку найкраще подавати на барбекю
  • Цікаво, чи вони знову разом?
  • Успіх все ще є найкращою помстою
  • Це один зі способів привернути увагу до твого нового бізнесу
  • Я думаю, що це просто депресія для хлопця. Той факт, що йому потрібно робити це, а не рухатися далі заради когось кращого, лише доводить, що він ніколи не буде щасливим у своєму житті
  • Чорт забирай, вона правильно зробила, що пішла від нього, чувак затаїв на неї образу

Але інші юзери припустили, що це може бути просто розумною маркетинговою ідеєю перед відкриттям ресторану: "Це 100% рекламний трюк. Немає жодної Софії. І це спрацювало", "Це може бути і фейк, і просто розумна реклама. Сьогоднішнє покоління рекламує інакше".

Нагадаємо, чоловік помстився колишній, яка кинула його через вагу, схуднувши на 64 кг. Він похизувався результатом, показавши свої фото "до" і "після".

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