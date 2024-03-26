Власник ресторану помстився колишній, яка кинула його "через бідність": що він утнув (фото)

Після цього юзери переконалися, що вона вчинила правильно.

Власник ресторану помстився своїй колишній, яка кинула його через "бідність" – величезним публічним зухвалим повідомленням.

Новий ресторан під назвою Chingu Korean BBQ незабаром має відкритися в австралійському місті Кароліна-Спрінгс, але вже зараз він привертає до себе багато уваги завдяки гігантському рекламному щиту перед ним.

На ньому написано "Привіт, Софіє, ти порвала зі мною, бо я був бідний. Тепер у мене є гроші, щоб відкрити корейське барбекю, ти шкодуєш про це?".

Повідомлення змусило багатьох людей замислитися про передісторію розриву і про те, хто така загадкова Софія. Допис став вірусним на Reddit, і багато хто поділився своїм шоком від такого сміливого кроку.

Помста – це страва, яку найкраще подавати на барбекю

Цікаво, чи вони знову разом?

Успіх все ще є найкращою помстою

Це один зі способів привернути увагу до твого нового бізнесу

Я думаю, що це просто депресія для хлопця. Той факт, що йому потрібно робити це, а не рухатися далі заради когось кращого, лише доводить, що він ніколи не буде щасливим у своєму житті

Чорт забирай, вона правильно зробила, що пішла від нього, чувак затаїв на неї образу

Але інші юзери припустили, що це може бути просто розумною маркетинговою ідеєю перед відкриттям ресторану: "Це 100% рекламний трюк. Немає жодної Софії. І це спрацювало", "Це може бути і фейк, і просто розумна реклама. Сьогоднішнє покоління рекламує інакше".

Нагадаємо, чоловік помстився колишній, яка кинула його через вагу, схуднувши на 64 кг. Він похизувався результатом, показавши свої фото "до" і "після".

Читайте також: