Власник ресторану помстився колишній, яка кинула його "через бідність": що він утнув (фото)

Після цього юзери переконалися, що вона вчинила правильно.
Власник ресторану помстився своїй колишній, яка кинула його через "бідність" – величезним публічним зухвалим повідомленням.
Новий ресторан під назвою Chingu Korean BBQ незабаром має відкритися в австралійському місті Кароліна-Спрінгс, але вже зараз він привертає до себе багато уваги завдяки гігантському рекламному щиту перед ним.
На ньому написано "Привіт, Софіє, ти порвала зі мною, бо я був бідний. Тепер у мене є гроші, щоб відкрити корейське барбекю, ти шкодуєш про це?".
Корейское барбекю... с удвоенной силой??
автор: u/FanTa_DudE , Мельбурн
Повідомлення змусило багатьох людей замислитися про передісторію розриву і про те, хто така загадкова Софія. Допис став вірусним на Reddit, і багато хто поділився своїм шоком від такого сміливого кроку.
- Помста – це страва, яку найкраще подавати на барбекю
- Цікаво, чи вони знову разом?
- Успіх все ще є найкращою помстою
- Це один зі способів привернути увагу до твого нового бізнесу
- Я думаю, що це просто депресія для хлопця. Той факт, що йому потрібно робити це, а не рухатися далі заради когось кращого, лише доводить, що він ніколи не буде щасливим у своєму житті
- Чорт забирай, вона правильно зробила, що пішла від нього, чувак затаїв на неї образу
Але інші юзери припустили, що це може бути просто розумною маркетинговою ідеєю перед відкриттям ресторану: "Це 100% рекламний трюк. Немає жодної Софії. І це спрацювало", "Це може бути і фейк, і просто розумна реклама. Сьогоднішнє покоління рекламує інакше".
Нагадаємо, чоловік помстився колишній, яка кинула його через вагу, схуднувши на 64 кг. Він похизувався результатом, показавши свої фото "до" і "після".
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