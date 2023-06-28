Власний екзотичний сад: як виростити манго з кісточки в домашніх умовах

Квітникарі намагаються вирощувати різноманітні екзотичні рослини у себе на підвіконні. І якшо авокадо, апельсини, мандарини та лимони вже нікого не дивують, то як виростити манго в домашніх умовах з кісточки знають не всі.

Виростити манго в домашніх умовах можливо, але варто зазначити, що рослина з кісточки плодоносити не буде. Для цього його потрібно буде щепити. Зате навіть без плодів манго здатне прикрасити будь-який інтер'єр просторих приміщень.

Як виростити манго з кісточки: вибір і підготовка матеріалу

Плід манго має овальну або яйцеподібну форму, покритий гладкою шкіркою червоного або жовтого кольору. М'якуш дуже ніжний, соковитий, може бути помаранчевим або рожевим. Одне плоске насіння розташоване в середині м'якоті. Воно досить велике (до 50 г), має тверду та шорстку шкірку.

Сьогодні екзотичний фрукт можна без проблем придбати в будь-якому супермаркеті. На що звертати увагу під час покупки? Плід повинен бути цілісним, не мати вм'ятин чи ушкодженої шкірки, після натискання — залишатися пружним. Коли манго стигле, його плодоніжка зазвичай має сильний хвойний запах. Якщо запах кислий чи спиртовий, значить, фрукт почав псуватися. А ось відсутність запаху говорить про те, що плід ще недостиг.

Щоб недозрілі екземпляри швидше достигли, їх можна покласти вдома у паперовий пакет та залишити на 3-5 днів. Для прискорення процесу можна упакувати фрукт з бананом чи яблуком.

Манго з кісточки: покрокова інструкція

Розрізати стиглий плід, витягнути кісточку. Далі ретельно очищають від м'якоті, промивають водою. Щоб проростання було успішним, саму кісточку манго не рекомендовано садити. Її спочатку розрізають ножем, наче раковину молюска, а потім акуратно витягують насінину. Якщо у вас відразу не вийшло розрізати кісточку ножем, її потрібно замочити на кілька днів-тиждень у воді. Рідину слід міняти щодня. Або можна спробувати інший спосіб: взяти марлю, намочити, загорнути кісточку у вологу тканину, покласти у неглибоку тарілку, щодня обприскувати, щоб марля не висихала. Коли насіння вилучене, його потрібно продезинфікувати за допомогою біофунгіцида чи витримати у слабо-рожевому розчині марганцівки. Тепер прийшов час для пророщування. Насіння можете відразу посадити у підготовлений ґрунт або витримати кілька днів у вологому середовищі.

Як обрати ємність та ґрунт

Обираючи ємність для висаджування, потрібно враховувати деякі важливі нюанси: рослина має досить довгу стрижневу кореневу систему, тому для неї відразу потрібно підготувати великий горщик. Зверніть увагу, що пересаджувати молодий сіянець не можна. Але і занадто великий теж не підійде, тому що в ньому для коріння буде недостатня аерація через товщу землі.

Додатково важливо, щоб горщик мав дренажні отвори і піддон.

Ґрунт для манго з кісточки повинен бути з нейтральною лужною реакцією. Його можна придбати в спеціальному магазині або приготувати самостійно, змішавши городню землю з піском, торфом та перлітом для підвищення пухкості, водо- і повітропроникності. Обов'язково зробіть шар дренажу, який повинен бути не менше 5 см. Можете використовувати дрібні камінці, биту цеглу, керамзит.

Як посадити манго з кісточки

На поверхні ґрунту зробіть невелику лунку, куди помістіть пророщене насіння корінням донизу. Якщо ви попередньо не пророщували його, тоді просто посадіть довгою стороною (ребром).

Після цього обов'язково полийте землю, помістіть ємність подалі від прямих сонячних променів. Щоб прискорити процес проростання, можна створити тепличні умови (постійно висока вологість і стабільна температура). Для цього ємність можна накрити поліетиленовою плівкою чи скляною банкою (лише саму насінину). Укриття потрібно регулярно знімати на 15 хвилин, щоб насіння "дихало".

Скільки часу росте манго? Деревце буде рости досить швидко. На тонкій стеблині будуть з'являтися нові листочки, один за одним. Правда спочатку вони матимуть фіолетовий колір. Далі вирощування буде проходити без особливих складностей. Потрібно забезпечити рослині сонячне розташування (краще на південному вікні), регулярне поливання (1-2 рази на тиждень) відстояною водою кімнатної температури і щоденне обприскування листя.

Можна додатково підживлювати деревце. Для цього ідеально підійде універсальна комплексна суміш для кімнатних рослин. Взимку для манго не потрібно періоду спокою, але можна забезпечити додаткове освітлення фітолампою.

Коли рослина досягне півтораметрової висоти, потрібно проводити щорічне весняне обрізання. Перші три роки раз на сезон деревце пересаджують, підбираючи більший горщик. Далі можна пересаджування проводити раз на три роки.

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