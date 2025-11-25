ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
248
2 хв

Власник Боїнга забув про літак на 12 років — як таке трапилося

Boeing 13 років «пилився» в аеропорту, а власники навіть не знали про його існування.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
«Ми навіть не знали, що володіємо ним!»: Air India "загубила" літак

«Ми навіть не знали, що володіємо ним!»: Air India "загубила" літак / © pexels.com

14 листопада літак Boeing 737-200, який понад 13 років простоював в аеропорту Колькати (застаріл. — Калькутти), нарешті виїхав на тягачі-причепі. Це було б рутинною подією, якби не дивна обставина. Air India — авіакомпанія, якій належав 43-річний літак — навіть не знала про його наявність.

Про це пише The Times of India.

Саме генеральний директор Air India Кемпбелл Вілсон у внутрішньому дописі для співробітників компанії повідомив, що авіакомпанія не знала про існування літака, доки представники аеропорту не вказали їм на це.

«Хоча „списання“ старого літака не є чимось незвичайним, цей — ось що ми навіть не знали, що володіємо ним донедавна!» — сказав Вілсон, зазначивши, що літак зник з бухгалтерських книг компанії та інституційної пам’яті організації під час приватизації три роки тому.

Літак B737-200 (реєстраційний номер VT-EHH) приєднався до флоту Indian Airlines у вересні 1982 року, а потім був зданий в оренду Alliance Air у лютому 1998 року. Літак повернувся до складу Indian Airlines у березні 2007 року, де використовувався як вантажний літак. У серпні того ж року літак було передано Air India після об’єднання з Indian Airlines.

Потім літак використовувався India Post, перш ніж остаточно був виведений з експлуатації у 2012 році. Відтоді він знаходився на південно-східній околиці аеропорту.

Місце, де він був припаркований, тепер буде використано для будівництва одного з двох нових ангарів.

Раніше ми писали, що насправді відбувається, коли блискавка влучає у літак.

