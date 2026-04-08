Цуценя / © Associated Press

Власник песика Аполо був шокований після того, як результати ДНК-тесту показали справжню породу його цуценяти, що кардинально відрізнялася від його очікувань.

У вірусному пості на Reddit користувач u/KH33T4H поділився враженнями про свого собаку Аполо.

Протягом місяців власник вважав, що Аполо — собака породи веймаранер. Але тест показав, що песик насправді є сумішшю лабрадора і дога.

Такий вигляд має веймаранер Фото: Вікіпедія / © Вікіпедія

За результатами тесту, Аполо складається з 51,4% лабрадора ретривера та 48,6% дога. Цей результат став шоком для власника, який був упевнений у своєму первісному припущенні, ґрунтуючись на зовнішності Аполо.

У пості на Reddit було кілька фотографій Аполо на різних етапах його життя. Перші чотири знімки показують його у віці близько 3-4 місяців, а останні чотири — майже 7-місячного цуценя.

У дописі власника йдеться про те, що “був шокований результатами тесту собаки”.

Хоча власник не сумнівається у точності ДНК-тесту, пост показує, наскільки впевненою була його початкова гіпотеза. Переконання, що Аполо — веймаранер, базувалося виключно на його зовнішності як маленького цуценяти, що виявилося оманливим.

Пост швидко привернув увагу інших користувачів Reddit, багато з яких залишили свої коментарі.

Реакція користувачів

«Я ніколи не бачила такого сріблястого собаки, який не був би веймаранером. Ці лапки… він буде великим! Я маю на увазі саме цей відтінок сріблястого, не просто синій».

“Розумію, чому можна було подумати про веймаранера — так само було і в мене, поки я не побачив мордочку та білу пляму, тоді згадав лабрадора. Дог теж має сенс».

«О, Боже, він виглядає як милий дурник! Який пузико жадібний!»

