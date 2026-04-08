Власник цуценяти був шокований після ДНК-тесту — пес виявився не тим, ким його вважали
ДНК-тест розкрив правду про цуценя Аполо і шокував його власника.
Власник песика Аполо був шокований після того, як результати ДНК-тесту показали справжню породу його цуценяти, що кардинально відрізнялася від його очікувань.
У вірусному пості на Reddit користувач u/KH33T4H поділився враженнями про свого собаку Аполо.
Протягом місяців власник вважав, що Аполо — собака породи веймаранер. Але тест показав, що песик насправді є сумішшю лабрадора і дога.
За результатами тесту, Аполо складається з 51,4% лабрадора ретривера та 48,6% дога. Цей результат став шоком для власника, який був упевнений у своєму первісному припущенні, ґрунтуючись на зовнішності Аполо.
У пості на Reddit було кілька фотографій Аполо на різних етапах його життя. Перші чотири знімки показують його у віці близько 3-4 місяців, а останні чотири — майже 7-місячного цуценя.
У дописі власника йдеться про те, що “був шокований результатами тесту собаки”.
Хоча власник не сумнівається у точності ДНК-тесту, пост показує, наскільки впевненою була його початкова гіпотеза. Переконання, що Аполо — веймаранер, базувалося виключно на його зовнішності як маленького цуценяти, що виявилося оманливим.
Пост швидко привернув увагу інших користувачів Reddit, багато з яких залишили свої коментарі.
Реакція користувачів
«Я ніколи не бачила такого сріблястого собаки, який не був би веймаранером. Ці лапки… він буде великим! Я маю на увазі саме цей відтінок сріблястого, не просто синій».
“Розумію, чому можна було подумати про веймаранера — так само було і в мене, поки я не побачив мордочку та білу пляму, тоді згадав лабрадора. Дог теж має сенс».
«О, Боже, він виглядає як милий дурник! Який пузико жадібний!»
Нагадаємо і про 7 найкращих пород для собачників-початківців. Якщо ви готові завести пухнастого друга, то зокрема, золотистий ретривер заслуговує на вашу увагу.