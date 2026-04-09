Власник відправив папугу Бебе у підводну пригоду: у Мережі розгорівся скандал (відео)

Папуга на ім’я Бебе плаває у морі / © соцмережі

Білокрилий папуга на ім’я Бебе став зіркою соцмереж після публікації відео, де він досліджує морське дно всередині спеціально сконструйованої мінісубмарини. Ролик зібрав понад 600 тисяч лайків в Instagram. Проте викликав неоднозначну реакцію: від захоплення «пташиним космонавтом» до звинувачень власника у жорстокому поводженні з твариною.

Про це пише Daily Mail.

Власник птаха Стівен Лоєр розробив для свого улюбленця герметичний апарат, який назвав «Бебесферою». Під час 15-хвилинного занурення на глибину близько одного метра папуга спостерігав за рибами та коралами. Він перебував в прозорому контейнері з постійною подачею кисню.

Оскільки люди не повірили, що відео справжнє, Лоєр зняв ще один ролик. Він показав свій пристрій зблизька: це звичайна пластикова ємність, до якої приєднали балон для пейнтболу, щоб папуга міг дихати чистим повітрям.

За словами власника, безпека була пріоритетом. Конструкція мала систему контролю потоку повітря, односторонній клапан для випуску бульбашок та датчик рівня кисню. Для стабілізації плавучості на зовнішній частині контейнера закріпили свинцеві важки.

«Це абсолютно автентично. Це був саморобний пристрій, який ретельно протестували, перш ніж Бебе пішла з ним у воду», — наголосив Стівен Лоєр.

Поки одні користувачі жартували, що «друзі папуги ніколи йому не повірять», захисники тварин висловили різке обурення. Зокрема, представники організації PETA назвали такий експеримент безвідповідальним. Вони зазначили, що поміщати птаха під воду в тісному контейнері — це невиправданий ризик.

Господар Бебе відкидає звинувачення в стресуванні тварини та запевнив, що папуга звик до екстремальних пригод.

«Він зайшов добровільно. Йому подобається робити подібні пригодницькі справи з нами. Він не був у стресі — ми знаємо, як виглядає наш птах, коли йому погано», — додав власник.

Друзі родини також зазначають, що Бебе веде активний спосіб життя: папуга регулярно «бере участь» у велопрогулянках та навіть стрибках із парашутом. Попри критику, прихильники експерименту порівняли занурення Бебе з польотом людини в космос, вважаючи це унікальним досвідом для птаха.

