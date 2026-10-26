Власники iPhone масово скаржаться на батарею: вимкніть це налаштування, поки не пізно

Чому швидко сідає батарея на iPhone / © pexels.com

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Вимкнення фонового оновлення для програм, яким воно не потрібне, може допомогти зменшити споживання енергії. Водночас швидке розряджання акумулятора має й інші причини: висока яскравість екрана, слабкий мобільний сигнал, активність окремих застосунків і стан самої батареї.

Яке налаштування iPhone варто перевірити

Функція Background App Refresh, або «Оновлення контенту», дозволяє застосункам отримувати нову інформацію у фоновому режимі. Завдяки цьому стрічки новин, поштові клієнти та інші програми можуть показувати актуальні дані після відкриття.

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Однак фонова активність іноді збільшує витрати заряду. Якщо певна програма часто оновлює інформацію, але ви рідко нею користуєтеся, варто обмежити для неї цю можливість.

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Щоб змінити налаштування, виконайте такі дії:

Відкрийте «Параметри» на iPhone. Перейдіть до розділу «Загальні». Виберіть «Оновлення контенту». Вимкніть функцію для окремих застосунків або виберіть режим, який використовує лише Wi-Fi.

Назви пунктів можуть дещо відрізнятися залежно від версії iOS та мови інтерфейсу. Apple підтверджує, що користувачі можуть керувати фоновим оновленням як для окремих програм, так і для системи загалом.

Варто враховувати, що після вимкнення цієї функції деякі застосунки можуть завантажувати нові дані лише після запуску. Тому доцільно залишити фонове оновлення для тих програм, де важливо отримувати актуальну інформацію без затримок.

Як перевірити, що саме розряджає батарею

Перш ніж змінювати інші параметри, перевірте статистику споживання енергії. Вона допоможе визначити, які застосунки та системні процеси використовують найбільше заряду.

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Для цього відкрийте «Параметри» → «Акумулятор». Перегляньте статистику використання за день і за останні кілька днів. Зверніть увагу на програми, які споживають багато енергії у фоновому режимі.

Також можна скористатися кількома способами економії заряду:

Зменште яскравість екрана. Яскравий дисплей може суттєво збільшувати споживання енергії.

Увімкніть режим низького енергоспоживання. Він обмежує частину фонових процесів та деякі функції смартфона.

Користуйтеся Wi-Fi за можливості. За сильного сигналу Wi-Fi пристрій зазвичай витрачає менше енергії, ніж під час роботи через мобільну мережу.

Перевірте стан акумулятора. Якщо його максимальна ємність помітно знизилася, смартфон може працювати менше часу між заряджаннями.

Якщо проблема з’явилася одразу після оновлення iOS, не поспішайте робити висновки. Після встановлення нової версії система може ще деякий час виконувати фонові завдання, що тимчасово збільшує витрати енергії.

FAQ

Чи потрібно повністю вимикати фонове оновлення на iPhone?

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Не обов’язково. Можна вимкнути його для застосунків, яким не потрібне регулярне оновлення даних. Це допоможе обмежити зайву фонову активність, водночас зберігши потрібні функції інших програм.

Що робити, якщо iPhone швидко розряджається навіть після зміни налаштувань?

Перевірте статистику споживання заряду в розділі «Акумулятор», зменште яскравість екрана та за потреби ввімкніть режим низького енергоспоживання. Якщо акумулятор і далі швидко втрачає заряд, перевірте його максимальну ємність і стан. Якщо система рекомендує обслуговування, зверніться до авторизованого сервісного центру Apple.

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