Власники принесли додому кошеня: реакція кішки-господині підкорила Мережу (відео)

Коли чоловік вирішив принести додому маленьке кошеня, він щиро сподівався, що це стане чудовою компанією для його улюблениці Джангі. Проте реакція кішки виявилася зовсім не такою, як очікував власник.

Про це свідчить опубліковане у TikTok відео.

Замість радості й зацікавлення, Джангі обурено зустріла нового пухнастого гостя. Відео, яке опублікував її власник Юджин, швидко стало вірусним: воно набрало понад пів мільйона лайків та близько 4000 коментарів.

На кадрах, що викликали справжній вибух сміху в Мережі, видно, як Джангі з широко розплющеними очима і гучним обуренням реагує на появу нового жителя — британського кошеняти на ім’я Бангі. Його присутність викликала у кішки не захоплення, а швидше роздратування.

«Того разу моя кішка повністю розлютилася, коли ми взяли для неї кошеня», — підписав ролик Юджин.

На відео також чути, як господар намагається розмовою заспокоїти свою кішку.

«Ти просто маєш звикнути до цього. Не треба сердитися. Я знаю, що це твій дім, але ти будеш ділитися ним. Все буде добре. Ти звикнеш, тобі сподобається. Тобі потрібне соціальне життя. Це не загроза», — звертається Юджиндо своєї обуреної улюблениці.

Чоловік зазначає, що не випадково розмовляє із нею — він переконаний, що кішка розуміє людську мову, тому намагається пояснити їй ситуацію словами.

Таку бурю емоцій господар пояснює тим, що Джангі до того моменту ніколи не бачила інших котів — Бангі став першим, кого вона зустріла. Це викликало у неї не лише неприйняття, а й певний стрес. Втім, як запевняє Юджин, усе змінилося згодом: кішка та кошеня потоваришували і тепер проводять разом увесь час.

