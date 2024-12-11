Вмирати заборонено: що відомо про дивний закон в одному з найхолодніших міст світу

Популярний ютубер Саймон Вілсон відвідував мальовниче містечко Лонг'їр на узбережжі Норвегії, коли виявив, що там діє один дивний закон.

Про це пише Mirror.

Він приземлився в крижаних умовах норвезького острова і виявив, що тут діє десятиліттями закон, згідно з яким місцевим жителям не дозволяється вмирати.

Прагнучи дізнатися більше про цей закон, він поспілкувався з місцевим жителем Маркусом, щоб спробувати з'ясувати, що саме він означає для мешканців містечка. Маркус сказав: "Тут немає будинку для літніх людей, і, звичайно, були випадки, коли люди тут помирали, але загалом, якщо хтось надто старий або не може подбати про себе, йому не дозволяється перебувати на острові".

Намагаючись зрозуміти, як місцева влада стежить за дотриманням цього правила, Саймон цікавився, як ця політика впроваджується серед мешканців. "Місцева влада має реєстр того, хто скільки років, хто працює, а хто ні", - відповів Маркус, додавши, що більшість місцевих починають залишати острів, коли їм виповнюється 70 років.

Лонг'їр / Фото: Getty Images

Хоча декого може збити з пантелику закон, в основі їхніх міркувань лежить наука, як пояснив Крістіан Меєр із Норвезького університету науки і технологій. Він сказав: "Причиною цього є те, що постійно замерзла земля не лише утримує ваші поховані рештки від розкладання і виштовхує їх на поверхню – вона також може ідеально зберігати хворобу, яка вбила вас, щоб місцеві могли підхопити її пізніше. Якщо здається, що ваш термін придатності закінчується, буде зроблено все можливе, щоб відправити вас на материк".

Дивне правило, що стосується смерті, привертає увагу людей, але це не єдине особливе правило, якого повинні дотримуватися місцеві. Від 2012 року закон вимагає, щоб кожен, хто виїжджає за межі населеного пункту, мав при собі вогнепальну зброю через загрозу, яку становлять білі ведмеді.

Нагадаємо, блогерка прогулялася японськими вулицями у білих шкарпетках і була шокована результатом. На диво шкарпетки залишилися бездоганно чистими.

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